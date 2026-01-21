טריפל דאבל לדונצ'יץ', 107:115 ללייקרס בדנבר

דנבר נאגטס – לוס אנג’לס לייקרס 115:107

עם הטריפל דאבל החמישי שלו העונה, לוקה דונצ’יץ’ הוביל את הלייקרס עם הופעה דומיננטית של 38 נקודות, 13 ריבאונדים ו‑10 אסיסטים לקאמבק וניצחון גדול על הנאגטס. לברון ג’יימס תרם 19 נקודות לקבוצתו, שחסרה את אוסטין ריבס ובחצי השני שיחקה ללא הסנטר המוביל שלה, דיאנדרה אייּטון, בעקבות פציעת עין שנגרמה במהלך המשחק.

למרות שהנאגטס הובילו ב‑16 נקודות ברבע השלישי, גם בלי ניקולה יוקיץ’ הפצוע, החבורה מלוס אנג’לס הצליחה לצמצם ולבסוף גם להשוות. ג’מאל מאריי קלע 26 מ‑28 הנקודות שלו במחצית הראשונה, אך במחצית השנייה נשמר היטב על ידי שחקני הלייקרס, שהידקו את ההגנה. ברבע הרביעי הצהובים רשמו ריצת 0:16 והובילו כבר 96:108 עם פחות מ‑7 דקות לסיום, מה שסידר להם את הניצחון בסיום.

דרו טים ולברון ג'יימס מרוצים (רויטרס)

גולדן סטייט ווריורס – טורונטו ראפטורס 145:127

במשחק הראשון מאז הפציעה האכזרית שסיימה לג’ימי באטלר את העונה, הווריורס הובסו בביתם מול הראפטורס, אותם הוביל עמנואל קוויקלי, שהשווה את שיא הקריירה שלו (40 נקודות) ו‑10 אסיסטים. קווקילי רשם אחוזים נהדרים (11 מ‑13 מהשדה ו‑11 מ‑11 מהקו) כשהוא מוליך את ההתקפה של טורונטו. סקוטי בארנס הוסיף דאבל דאבל של 26 נקודות ו‑11 אסיסטים במשחק עם הכי הרבה נקודות העונה מבחינת הקבוצה הקנדית וההופעה הגרועה ביותר בהגנה של גולדן סטייט העונה.

באדלי הילד הוביל את הווריירס עם 25 נקודות ו‑6 שלשות. סטף קרי נעצר על 16 נקודות בלבד ודריימונד גרין תרם 6 נקודות, 6 ריבאונדים ו‑5 אסיסטים. רבע שני חזק סידר לראפטורס 50:70 במחצית, מה שהשווה את הפיגור הכי גדול שהווריורס נקלעו אליו בתום מחצית העונה. עם היעדרו של באטלר, המאמן סטיב קר ‘הוציא מהמקפיא’ אחרי 17 משחקים את ג’ונתן קומינגה, שסיים עם 20 נקודות (7 מ‑10 מהשדה) ו‑5 ריבאונדים ב‑21 דקות. המצב סביב עתידו בסגל עדיין נותר בסימן שאלה לקראת הדד ליין של הטריידים.

עמנואל קוויקלי חוגג (רויטרס)

פילדלפיה 76’ – פיניקס סאנס 116:110

דוויין בוקר כיכב עם 27 נקודות וג’יילן גרין שחזר לשחק אחרי פציעה תרם 12 נקודות בזריקות חשובות והסאנס ניצחו את פילדלפיה. גרייסון אלן וג’ורדן גודווין קלעו 16 נקודות כל אחד, וקולין גילספי ואוסו איגודרו הוסיפו 12 כל אחד, כשבפיניקס חגגו ניצחון שלישי ברציפות ו-12 מתוך 16 המשחקים אחרונים. מצד פילי, שהייתה ללא ג’ואל אמביד ופול ג’ורג’, הרוקי ואלדז אדג’קומב בלט עם 25 נקודות, קלי אוברה ג’וניור קלע 21 וטייריס מקסי הוסיף 20.

אנדרה דראמונד סיים עם 15 ריבאונדים ו-8 נקודות, אך זה לא הספיק לסיקסרס, שספגו הפסד רביעי ב-6 המשחקים האחרונים. הסאנס הובילו במחצית 53:57, אבל הסיקסרס פתחו את המחצית השנייה עם ריצת 2:13 ולקחו את היתרון. אומנם את האורחים זה לא ריגש. הם השוו במהירות, לחצו, הגיעו כבר ליתרון 86:103 בתחילת הרבע הרביעי ואפשרו לפילי לצמצם בסיום בלבד.

ג'ורדן גודווין בטירוף (רויטרס)

שיקגו בולס – לוס אנג’לס קליפרס 110:138

קובי ווייט קלע 27 וקלע 6 שלשות, הבולס השוו שיא שלשות של המועדון עם 25 שלשות (מתוך 47 ניסיונות) בדרך לניצחון ענק על הקליפרס. מתאס בוזליס הוסיף 21 נקודות, איו דוסונמו קלע 18 וקווין הורטר הוסיף 14 — כולם קלעו 4 שלשות כל אחד. ניקולה ווצ’ביץ’ תרם 19 נקודות ו-8 ריבאונדים, והבולס שלטו לאורך כל הדרך מול הקליפרס, שבאו אחרי רצף של 6 ניצחונות.

הבולס הובילו כבר במחצית 49:70, לאחר שברבע השני קלעו 45 נקודות. האורחים מלוס אנגל’ס ניסו לחזור ברבע השלישי, אבל שיקגו רשמה ריצת 3:17 והחזירה לעצמה יתרון נוח עם סל זריז של הורטר שהעלה את התוצאה ל-77:97. מצד הקליפרס, ג’יימס הארדן קלע 24 נקודות וג’ון קולינס קלע 23 כולל 5 שלשות — שוויון שיא עונתי. קוואי לנארד נעדר למשחק שלישי ברציפות עקב פגיעה בקרסול וכאבים בברך.

קובי ווייט מוסר אסיסט (רויטרס)

יוסטון רוקטס – סן אנטוניו ספרס 106:111

אלפרן שנגון כמעט רשם טריפל דאבל (20 נקודות, 13 ריבאונדים ו-9 אסיסטים) והצליח להוביל את יוסטון לקאמבק על חשבונה של סן אנטוניו וניצחון שלישי ברציפות. ריד שפרד קלע 21 נקודות, מהן 12 ברבע הרביעי המכריע, וקווין דוראנט תרם 18 נקודות חשובות בריצת החזרה. המשחק אף התחיל באיחור של 22 דקות לאחר שהטבעת בחימום.

הספרס הובילו כבר ב-16 הפרש, אבל הרוקטס פתחו את הרבע הרביעי עם ריצת 0:9 וצמצמו. בדקות הסיום המשחק הושווה כששפרד חסם שלשה, וג’בארי סמית’ ג’וניור קלע את הסל שנתן ליוסטון 104:106. שנגון קלע עוד סל עם כ-30 שניות לסיום, ושפרד קבע את התוצאה מהקו. אצל הספרס, ג’וליאן צ’מפאני בלט עם 27 נקודות ו-8 שלשות, אחרי שלאחרונה קבע שיא מועדון עם 11 שלשות במשחק נגד הניקס. ויקטור וומבניאמה קלע רק 14 נקודות, אליהן הוסיף 10 ריבאונדים.

אלפרן שנגון מול האריסון בארנס (רויטרס)

יוטה ג’אז – מינסוטה טימברוולבס 122:127

קיונטה ג’ורג’ הוליך את יוטה עם 43 נקודות – שיא קריירה, והתעלה עם עוד הופעה מרשימה, כשהג’אז הפתיעו את הטימברוולבס בזכות ריצה גדולה ברבע הרביעי וניצחו לראשונה העונה ללא לאורי מרקאנן, אחרי שהיו במאזן 10:0 ללא הכוכב מפינלנד. יוסוף נרקיץ’ רשם טריפל-דאבל שני בקריירה עם 16 נקודות, 18 ריבאונדים ו-10 אסיסטים – הטריפל-דאבל הראשון שלו מאז ינואר 2019. הרוקי אייס ביילי קלע 20 נקודות, ואייזיה קולייר הוסיף 18 נקודות ו-10 אסיסטים, וביחד הובילו את הג’אז לניצחון ה-100 בקריירה עבור המאמן וויל הארדי.

אצל מינסוטה, אנטוני אדוארדס בלט עם 38 נקודות, אך זה לא הספיק אחרי שהטימברוולבס איבדו יתרון של 15 נקודות ורשמו הפסד חוץ שלישי ברציפות. ג’וליאס ראנדל קלע 19, ורודי גובר תרם 11 נקודות, 10 ריבאונדים ו-4 חטיפות. בדקות הסיום אדוארדס הקטין ל-121:119 עם שלשה, אך ג’ורג’ מיד ענה עם שלשה מהפינה כשנותרה פחות מדקה, והבטיח את הניצחון. ביילי הוביל ריצת 2:11 שהגדילה את ההובלה ברבע האחרון, כשכל ה-11 הסלים של הג’אז ברבע הרביעי הגיעו ברצף.

קיונטה ג'ורג' מול רודי גובר (רויטרס)

סקרמנטו קינגס – מיאמי היט 130:117

באם אדבאייו הצטיין עם 25 נקודות ונורמן פאוול הוסיף 22, ומיאמי רשמה ניצחון חוץ קליל על חשבונה של סקרמנטו. ההיט עם ניצחון שלישי מתוך חמשת המשחקים האחרונים. אנדרו וויגינס קלע 19 נקודות, וופל להרסון תרם 16 נקודות ו-9 אסיסטים. סימונה פונטקיו קלע 15 נקודות כולל חמישה שלשות, כשההיט קלעו סך הכל 50% מהשלוש עם 21 מ-42.

מיאמי פיגרה בתחילת המשחק, אבל במחצית הובילה 64:77 בזכות רבע שני חזק עם 45 נקודות ו-9 שלשות. הניצחון הזה שבר עבור הקבוצה מפלורידה רצף של ארבעה הפסדי חוץ רצופים — כולם בהפרש של לפחות 12 נקודות. מנגד, הקינגס ספגו הפסד שני ברציפות. דמאר דרוזן הוביל אותם עם 23 נקודות וראסל ווסטברוק הוסיף 22 נקודות (9 מ-14 מהשדה). מליק מונק קלע 18, ודילן קארדואל קבע 12 ריבאונדים.