"לא מצאנו את הקצב, זה משחק שנלמד ממנו"

הפועל חולון פתחה אתמול (שלישי) את דרכה בשלב 16 האחרונות של ליגת האלופות של פיב"א עם תבוסה לריטאס וילנה (106:81). הסגולים צהובים הגיעו למפגש לאחר הפסד הליגה במחזור האחרון למכבי תל אביב ולאחר סדרת הפלייאין מול טרפאני שארק, שכזכור הגיעה לסיומה תוך דקות בודדות ברבע הראשון, מאז הסגולים צהובים צירפו שני שחקנים והדבר כצפוי בלט.

עמוק אל תוך חודש ינואר, חולוניה מוצאת את עצמה בתהליך של למידה מחודש, תהליך שבו היא עדין חסרה שחקנים שהחמיצו משחקים בעקבות פציעות, תהליך אליו הצטרף אדאמה סונוגו רק אתמול, כך שכאמור למשחק אתמול יואב שמיר וחניכיו כבר הגיעו בעמדת נחיתות בכל זאת. מעבר לסונוגו, גם עידן זלמנסון לא היה במאת האחוזים לאחר שנפצע בקרסול בשבת האחרונה מול מכבי תל אביב.

מעבר לחוסר התאום המובן, ההגנה לא הייתה שם וחולוניה בנוסף הובסה גם בקרב על הלוחות, בעקבות הסיטואציה עמה הגיעה הקבוצה לליטא, במועדון לקחו בפרופורציות את ההפסד, בערב שבו גם יחס האסיסטים איבודים שלהם לא היה אידיאלי. הקבוצה תפגוש ביום שבת הקרוב את עירוני קריית אתא במסגרת המחזור ה-15 של ליגת העל ואז ביום שלישי קבוצתו של יואב שמיר תארח בסמאליון ארינה שבסמוקוב את לה-מאן, זאת במסגרת המחזור השני של שלב 16 האחרונות.

יואב שמיר אמר לאחר המשחק: “אנחנו רוצים להודות לאוהדים שהגיעו מישראל למשחק, אנחנו מעריכים אותם. בכל הנוגע למשחק הבעיה העיקרית שהייתה לנו היא שלא מצאנו את הקצב והקרדיט מגיע לריטאס הם עשו עבודה טובה. יש לנו לוח משחקים עמוס מאוד אבל אנחנו מצפים לו ולהמשך שלב 16 האחרונות ב-BCL, יש לנו תוכניות להמשיך ולהתקדם העונה זה משחק שנלמד ממנו ונקווה שנשתפר”.

אקסבייר מנפורד הוסיף: “באנו לפה וזה היה משחק קשה עבורנו. אין ספק שזה מבחן טוב עבורנו להמשך הדרך בשלב 16 האחרונות. ריטאס קבוצה טובה מאוד והם שיחקו אגרסיבי מאוד וחזק מאוד והם ניצחו אותנו הפעם אבל אנחנו מצפים להשתפר ולהתקדם”.