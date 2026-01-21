יום רביעי, 21.01.2026 שעה 02:21
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2426-2720אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

"ליגת האלופות זה הטריטוריה של ריאל מדריד"

לאחר ה-1:6 הגדול של הבלאנקוס על מונאקו במפעל הבכיר ביבשת, בספרד פרגנו: "זו התחרות שלה, היא הפגינה יעילות". ארבלואה: "ויני צריך את הברנבאו"

|
שחקני ריאל מדריד מחבקים את ויניסיוס (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד מחבקים את ויניסיוס (IMAGO)

אחרי פגרה של כמעט חודש וחצי, התחרות המרכזית של אירופה חזרה אלינו אמש (שלישי), ובגדול. מלכת ליגת האלופות, ריאל מדריד, הביסה את מונאקו 1:6 בסנטיאגו ברנבאו.

“ליגת האלופות זה הטריטוריה של ריאל מדריד”, הכריזו ב’מארקה’ והמשיכו: “זו התחרות בה היא שולטת בצורה יוצאת דופן והשיגה ניצחון מזהיר”. ב’מונדו דפורטיבו’ הסתייגו מעט ובחרו להסתכל על האוהדים: “ריאל הפגינה יעילות וניצחה, אבל הקרע עם הקהל נותר פתוח”, ב’אס’ רשמו: “הבלאנקוס שוב מחייכים”.

“זה היה משחק נפלא, באצטדיון שלנו ועם האוהדים שלנו, באווירה נהדרת”, פתח אלברו ארבלואה והמשיך: “השחקנים נהנו, היו כמה שערים יפים, זו הייתה הופעה נהדרת של כל הקבוצה, מאמץ נהדר מכולם, וזו התמונה וזה המשחק שאנחנו רוצים לראות.

“השחקנים ניצחו בזכות מאמץ ואיכות, זו לא עבודה של המאמן החדש. מבחינתי, זה הישג ענק, כי כמעט בלי אימון הם הבינו את המעט שאני מבקש מהם באופן מיידי. יש לנו הרבה מקום לשיפור, אבל אני אוהב את הגישה והמנטליות שלהם, זו ריאל מדריד. יהיו ימים שבהם הדברים ילכו טוב יותר ויש ימים שפחות, אבל אני אוהב את השאיפה הזו”.

לאחר השער שוויניסיוס כבש, הוא חיבק את מאמנו ועל כך ארבלואה אמר: “יותר מחיבוק שלי, הוא חיבק את ריאל, זה חיבוק לאוהדים. כולם מאוד שמחים על זה וגם האוהדים נרגשים, ויני צריך את הרנבאו, אני חושב שהוא ממש נהנה והוא ימשיך לעשות זאת”. על החגיגה של ג’וד בלינגהאם: “אין לי מושג מה זה, הם מכניסים הרבה הייפ לחגיגות. כל עוד הם כובשים שערים, הם יכולים לחגוג איך שהם רוצים, זה בסדר”.

