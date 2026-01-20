הטבלה כאן: תמונת המצב המלאה בליגת האלופות

מחצית מהמחזור השביעי מתוך 8 בליגת האלופות שוחק, ותמונת המצב לקראת שמינית גמר המפעל מתחילה להתבהר. ארסנל נותרה המושלמת היחידה, ריאל מדריד עשתה צעד ענק לעבר הטופ 8, מנצ’סטר סיטי זקוקה לניצחון במחזור הסיום כדי לנשום לרווחה וברצלונה תצטרך להזיע בשביל לדלג על שלב הפלייאוף. ארסנל בכל מקרה הבטיחה את אחד משני המקומות הראשונים, טוטנהאם במקום הרביעי, ספורטינג טיפסה למקום השישי ואינטר ספגה הפסד שלישי ברציפות.

טבלת האלופות

1: ארסנל – 21 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים 18+

2: ריאל מדריד – 15 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים 11+

3: באיירן מינכן – 15 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 11+

4: טוטנהאם – 14 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים 8+

5: פ.ס.ז' – 13 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים 10+

6: ספורטינג ליסבון – 13 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים 5+

7: מנצ'סטר סיטי – 13 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים 4+

8אטאלנטה – 13 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 2+

9: אינטר – 12 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים 6+

10: אתלטיקו מדריד – 12 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 3+

11: ליברפול – 12 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 3+

12: דורטמונד – 11 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים 4+

13: ניוקאסל – 10 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 7+

14: צ'לסי – 10 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 5+

15: ברצלונה – 10 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 3+

16: מארסיי – 9 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 3+

17: יובנטוס – 9 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 2+

18: גלאטסראיי – 9 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 0

19: באייר לברקוזן – 9 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-4

20: מונאקו – 9 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-6

21: פ.ס.וו איינדהובן – 8 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 4+

22: אולימפיאקוס – 8 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-5

23: נאפולי – 8 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-5

24: קופנהאגן – 8 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-6

25: קרבאח – 7 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים ‎-3

26: קלאב ברוז' – 7 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-5

27: בודו/גלימט – 6 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-2

28: בנפיקה – 6 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים ‎-2

29: פאפוס – 6 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים ‎-5

30: אוניון סן ז'ילואז – 6 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים ‎-8

31: אייאקס – 6 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-12

32: אתלטיק בילבאו – 5 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים ‎-5

33: פרנקפורט – 4 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים ‎-8

34: סלביה פראג – 3 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים ‎-9

35: ויאריאל – 1 נקודה, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-10

36: קייראט אלמטי – נקודה, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-14