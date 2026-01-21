נפלה באגרסיביות: בירושלים ניתחו את ההפסד

הפועל ירושלים ספגה אתמול (שלישי) את הפסדה השלישי בסך הכל ביורוקאפ העונה לאחר שנכנעה 94:82 לבחצ'שהיר הטורקית בהיכל על שם ראנקו זראביצ'ה שבבלגרד. האדומים של יונתן אלון פשוט לא היו שם ברבע השני מבחינה הגנתית ובשלישי גם ההתקפה לא הייתה שם וכעת שלושה מחזורים לסיום העונה הסדירה לירושלמים שני ניצחונות יותר מהקבוצה הטורקית ומצדביטה אולימפיה לובליאנה שהפסידה אתמול לקלוז' נאפוקה ביום שבת הקבוצה מהבירה תפגוש את הפועל גליל עליון של עידן אבשלום וביום רביעי את נפטונאס קלייפדה במסגרת המחזור ה-16 של היורוקאפ.

כבר במחצית השיח נגע לפיזיות ואגרסיביות כאשר הרמה הייתה צריכה לעלות בשתי הגזרות המדוברות רק שהדבר לא קרה ודווקא קבוצתו של מרקו בארץ הייתה שם ובגדול, הם הורידו יותר ריבאונדים העמידו יחס אסיסטים איבודים טוב יותר וקלעו באחוזים טובים יותר. עם סיום המשחק הירושלמים דיברו על כך שסיימו את המחצית השנייה עם 6/18 לשתי נקודות. במועדון סיכמו שבסופו של דבר רמת האגרסיביות לא הייתה מספקת ולמעט הרבע הראשון היא הייתה בעוכריהם.

בנוסף לאגרסיביות בירושלים דיברו על כך שאפשרו ליריבתם מבטים פנויים וכאמור השילוב של שני הדברים עשה את שלו. ההפסד אמש היה הראשון של האדומים לבנים מאז ה-15 לאוקטובר אז הפסידו למנרסה על אדמת ספרד. מאותו ההפסד הקבוצה מהבירה יצאה לרצף של 11 ניצחונות שכאמור הגיע לסיומו. ההפסד של האדומים לבנים אתמול סיבך על הנייר את מצב העניינים אך לא יתר על המידה, מצבה של קבוצתו של אלון בטבלה נהדר והיא כמובן תלויה בעצמה, יש לה אפילו מרווח ביטחון והיא יכולה עדין להפסיד איזה משחק ועדיין לשמור על המקום הראשון.

כאמור, נותרו עוד שלושה מחזורים לסיומה של העונה הסדירה ביורוקאפ. הירושלמים מדורגים ראשונים עם מאזן של 12 ניצחונות אל מול שלושה הפסדים וכזכור שני המקומות הראשונים מעפילים ישירות לשלב רבע הגמר שמשוחק שפורמט של משחק אחד, נוקאאוט, כלומר מנצחים או שמודחים.

המקום הכי גבוה בו הקבוצה מהבירה יכולה לסיים את שלב הבתים הראשון הוא המקום הראשון והנמוך ביותר הוא המקום השלישי שמוביל לפלייאין, בכדי לסיים בראשון כל שהיא צריכה הוא לסיים עם ניצחון אחד יותר מבחצ'שהיר וגם מצדביטה אולימפיה לובליאנה היות ובשוברי שוויון ראש בראש מול השתיים קבוצתו של אלון בעמדת נחיתות היה ויהיה מדובר בבית משולש הרי שבסיטואציה כזו קבוצתו של אלון תסיים את בית א' במקום השני היות לקבוצה הטורקית ניצחון כפול על צדביטה בעוד שהאדומים לבנים במאזן של ניצחון והפסד מול השתיים.