יום רביעי, 21.01.2026 שעה 00:37
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
158-197ריאל מדריד2
157-186באיירן מינכן3
147-157טוטנהאם4
1310-207פאריס סן-ז'רמן5
139-147ספורטינג ליסבון6
139-137מנצ'סטר סיטי7
136-86אטאלנטה8
127-137אינטר9
1212-156אתלטיקו מדריד10
128-116ליברפול11
1115-197בורוסיה דורטמונד12
106-136ניוקאסל13
108-136צ'לסי14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
914-107באייר לברקוזן19
914-87מונאקו20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
813-87אולימפיאקוס22
713-106קרבאח אגדם23
717-127קלאב ברוז'24
711-66נאפולי25
716-106פ.צ. קופנהאגן26
614-127בודה גלימט27
68-66בנפיקה ליסבון28
69-46פאפוס29
615-76אוניון סן ז'ילואז30
619-77אייאקס31
59-46אתלטיק בילבאו32
416-86איינטרכט פרנקפורט33
311-26סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

עקף את זהבי וסולומון: הערב של אוסקר גלוך

הקשר עבר את חבריו ברשימת הכובשים הישראלים באלופות, ואף עזר לאייאקס לקטוע רצף שלילי של 1,066 ימים ללא שער בכדור חופשי ישיר. המספרים והמחמאות

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך נכנס לדפי ההיסטוריה של אייאקס הערב (שלישי), כשכבש שער שוויון חשוב ב-1:1 מול ויאריאל מבעיטה חופשית ישירה, נתון שלא נראה במועדון מאמסטרדם כבר תקופה ארוכה במיוחד. מדובר בשער הראשון של שחקן אייאקס מבעיטה חופשית ישירה בכל המסגרות מאז פברואר 2023, לפני 1,066 ימים.

בהולנד הדגישו בתקשורת את הרגע המיוחד, כאשר נכתב כי אייאקס איזנה “משום מקום” בזכות בעיטה חופשית מרשימה של גלוך. הכדור אמנם נראה תחילה פשוט יחסית, אך הוסט מראשו של שחקן ספרדי, שינה כיוון והסתובב אל החיבורים, בדרך לשוויון שעורר מחדש את המשחק.

בתקשורת צוין כי לאחר השער, אייאקס לא הסתפקה בנקודה והגבירה את הלחץ בניסיון להשיג ניצחון יקר, על רקע מצבה הרגיש במפעל והמאבק על המשך הדרך. “אייאקס השוותה והחלה לחפש את שער הניצחון”, נכתב, תוך הדגשה שהקבוצה שמרה על קור רוח גם ברגעים המורכבים.

הכדור של אוסקר גלוך בדרך לרשת (IMAGO)הכדור של אוסקר גלוך בדרך לרשת (IMAGO)

עבור גלוך, השער לא היה רק נקודה על לוח התוצאות, אלא גם הישג סמלי משמעותי, כזה שמחזיר את אייאקס לסטטיסטיקה נדירה ומציב את שמו של הקשר הישראלי בכותרות התקשורת ההולנדית בערב אירופי חשוב.

השאיר את זהבי מאחור

גלוך נמצא במקום השני בטבלת המבקיעים הישראלים של כל הזמנים באלופות, כשיוסי בניון ראשון עם שבעה כיבושים ולשחקן הצעיר של אייאקס יש כבר חמישה, יותר מערן זהבי, מנור סולומון וברוך דגו עם ארבעה כל אחד במפעל הארופי הבכיר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */