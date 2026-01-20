עקף את זהבי וסולומון: הערב של אוסקר גלוך

אוסקר גלוך נכנס לדפי ההיסטוריה של אייאקס הערב (שלישי), כשכבש שער שוויון חשוב ב-1:1 מול ויאריאל מבעיטה חופשית ישירה, נתון שלא נראה במועדון מאמסטרדם כבר תקופה ארוכה במיוחד. מדובר בשער הראשון של שחקן אייאקס מבעיטה חופשית ישירה בכל המסגרות מאז פברואר 2023, לפני 1,066 ימים.

בהולנד הדגישו בתקשורת את הרגע המיוחד, כאשר נכתב כי אייאקס איזנה “משום מקום” בזכות בעיטה חופשית מרשימה של גלוך. הכדור אמנם נראה תחילה פשוט יחסית, אך הוסט מראשו של שחקן ספרדי, שינה כיוון והסתובב אל החיבורים, בדרך לשוויון שעורר מחדש את המשחק.

בתקשורת צוין כי לאחר השער, אייאקס לא הסתפקה בנקודה והגבירה את הלחץ בניסיון להשיג ניצחון יקר, על רקע מצבה הרגיש במפעל והמאבק על המשך הדרך. “אייאקס השוותה והחלה לחפש את שער הניצחון”, נכתב, תוך הדגשה שהקבוצה שמרה על קור רוח גם ברגעים המורכבים.

הכדור של אוסקר גלוך בדרך לרשת (IMAGO)

עבור גלוך, השער לא היה רק נקודה על לוח התוצאות, אלא גם הישג סמלי משמעותי, כזה שמחזיר את אייאקס לסטטיסטיקה נדירה ומציב את שמו של הקשר הישראלי בכותרות התקשורת ההולנדית בערב אירופי חשוב.

השאיר את זהבי מאחור

גלוך נמצא במקום השני בטבלת המבקיעים הישראלים של כל הזמנים באלופות, כשיוסי בניון ראשון עם שבעה כיבושים ולשחקן הצעיר של אייאקס יש כבר חמישה, יותר מערן זהבי, מנור סולומון וברוך דגו עם ארבעה כל אחד במפעל הארופי הבכיר.