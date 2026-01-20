יום שלישי, 20.01.2026 שעה 22:49
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
139-137מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
717-127קלאב ברוז'23
711-66נאפולי24
716-106פ.צ. קופנהאגן25
614-127בודה גלימט26
68-66בנפיקה ליסבון27
69-46פאפוס28
615-76אוניון סן ז'ילואז29
59-46אתלטיק בילבאו30
513-66אולימפיאקוס31
416-86איינטרכט פרנקפורט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
119-57קייראט36

ברשימה עם רונאלדו ובנזמה: ההישג של אמבפה

הצרפתי הצטרף לרשימה יוקרתית אחרי שעלה לכמות שערים דו ספרתית העונה באלופות: הנתונים המדהימים והמרחק שלו משיא כל הזמנים לשערים בעונה באלופות

|
קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס חוגגים (IMAGO)
קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס חוגגים (IMAGO)

אמבפה סיפק הערב (שלישי) הופעה גדולה במדי ריאל מדריד, כשהוביל את קבוצתו לניצחון על מונאקו עם צמד מרשים, והמשיך עונה אישית יוצאת דופן בליגת האלופות ובכלל.

עם שני השערים מול הצרפתים, אמבפה הגיע ל-11 שערים בשישה משחקים בלבד בליגת האלופות העונה, נתון שמכניס אותו לרשימה מצומצמת ויוקרתית של שחקנים במועדון. הוא הפך לשחקן הרביעי בתולדות ריאל מדריד שמגיע לספרות כפולות של שערים במפעל בעונה אחת, אחרי ראול, כריסטיאנו רונאלדו וקארים בנזמה.

עבור אמבפה עצמו מדובר בציון דרך משמעותי במיוחד, שכן זו הפעם הראשונה בקריירה שהוא מגיע לספרות כפולות של שערים בעונה אחת בליגת האלופות. עד כה, במפעל הבכיר של אירופה, הוא רשם 93 הופעות, בהן היה מעורב ב-89 שערים, עם 66 כיבושים ו-23 בישולים, מספרים שממחישים את התרומה האדירה שלו לאורך השנים.

קיליאן אמבפה מבסוט (IMAGO)קיליאן אמבפה מבסוט (IMAGO)

העונה הנוכחית מסמנת קפיצת מדרגה נוספת. אמבפה עומד כבר על 33 שערים בכל המסגרות, כאשר 11 מהם הובקעו בליגת האלופות, שיא אישי חדש שלו במפעל. היכולת העקבית והחדות מול השער מציבות אותו כאחד המועמדים הבולטים להוביל את ריאל עד לשלבים המכריעים.

מתקרב לרונאלדו

מעבר לכך, הנתונים מציבים אותו גם במרדף היסטורי. אמבפה רחוק שישה שערים בלבד משיא הכיבושים לעונה אחת בליגת האלופות, אותו קבע כריסטיאנו רונאלדו בעונת 2013/14 עם 17 שערים. אמנם מדובר ביעד שאפתני, אך הקצב הנוכחי הופך אותו לאפשרי בהחלט.

בריאל מדריד יכולים להיות מרוצים לא רק מהיכולת מול מונאקו, אלא בעיקר מהעובדה שהכוכב הגדול שלהם נמצא בכושר שיא בדיוק בשלב הקריטי של העונה. אם אמבפה ימשיך כך, החלומות האירופיים של הבלאנקוס מקבלים חיזוק משמעותי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
