"אנחנו צריכים להבין מה עשינו לא נכון מהר מאוד"

"היינו צריכים לשמור טוב יותר", אמרו במכבי תל אביב אתמול (שלישי) לאחר ההפסד 100:93 לאולימפיאקוס במסגרת המחזור ה-23 של היורוליג. הצהובים ירדו למאזן של תשעה ניצחונות אל מול 14 הפסדים כשביום חמישי הם יארחו בהיכל מנורה מבטחים את פנאתינייקוס בחלקו השני של שבוע המשחקים הכפול. הרבע השני היה יותר מדי עבור עודד קטש וחניכיו שהצליחו לחזור עד לכדי פיגור חד ספרתי, במועדון בחרו להתרכז בדברים הטובים לאחר המשחק וכעת מביטים לעבר המפגש מול קבוצתו של ארגין עתאמן.

הרבע השני הסתיים לו בתוצאה של 31:10 ודי סגר עניין בסופו של דבר, אך מבחינתם של הצהובים זה התחיל עוד לפני: "חטפנו 27 נקודות ברבע הראשון, זה יותר מדי". בסביבת הקבוצה אף הוסיפו: "עם איך שהמחצית הראשונה התפתחה אנחנו צריכים להיות מרוצים, אבל אנחנו לא". המשחק התחיל עם יכולת טובה של הקבוצה מעבר לקשת, אך חניכיו של קטש התקשו להשיג נקודות בצבע ברבע השני. ההפרש כאמור רק הלך וגדל, אבל הצהובים הצליחו לחזור למשחק במחצית השנייה.

במועדון כמובן דיברו על האופי לאחר החזרה לעניינים בהיכל השלום והאחווה: "השחקנים יכלו להישבר בקלות בסיטואציה הזו, הם נלחמו כדי לחזור. יחד עם זאת לא היינו צריכים להגיע לסיטואציה הזו מלכתחילה". כאמור 58 נקודות במחצית הראשונה הרגישו כמו תסריט מוכר, בטח כשהקבוצה חסרה שלושה שחקנים ובטח כשאחד נוסף – ג'ף דאוטין ג'וניור, רואה דקות לראשונה מאז המחזור ה-12 מול וירטוס בולוניה. אגב, אחד הדברים החיוביים ואולי גם הבודדים שלקחו במועדון מההפסד היה משחק החזרה של דאוטין שסיים את ההתמודדות עם 15 נקודות.

ג'ימי קלארק זורק (Eurokinissi)

“עשו עלינו סלים קלים, היינו בבור יותר מדי עמוק”

"היו לנו את האפשרויות שלנו לחזור למשחק, אבל לקחו עלינו ריבאונדים בהתקפה ועשו עלינו סלים קלים כשהיינו צריכים לסגור אותם. היינו בבור יותר מדי עמוק", המשיכו אצל הצהובים שגם סיכמו: "היה מאמץ גדול מאוד כדי לחזור וזה לא הספיק. צריכים להבין מה עשינו לא נכון מהר מאוד כי יש קבוצה טובה ביום חמישי במשחק בית שלנו".

סיפור המשחק מבחינתם של אנשי הקבוצה היה מצד אחד הרבע הנוראי ומאידך האופי שהראו, רק שבשורה התחתונה חניכיו של קטש אמנם סיפקו מחצית שנייה נהדרת, אך שוב עלה נושא ההגנה ושוב המחצית הראשונה, ובמועדון יודעים: "לחטוף 100 נקודות בחוץ ולא משנה נגד מי, יהיה מאוד קשה לנצח את המשחק".