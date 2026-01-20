ההסבר של גווארדיולה להפסד המפתיע של סיטי

ההפסד 3:1 של מנצ’סטר סיטי לבודו/גלימט ממשיך להדהד באנגליה, ובסיומו ניסה פפ גווארדיולה להסביר את הערב הקשה שעבר על קבוצתו ואת המצב המורכב אליו נקלעה הקבוצה בליגת האלופות. לאחר שבעה מחזורים, סיטי עומדת על 13 נקודות בלבד, וכעת תלויה לא רק בעצמה אלא גם בתוצאות נוספות, כשהסיכוי לסיים בשמינייה הראשונה כבר רחוק מלהיות מובטח.

בעונה שעברה נדרשו 16 נקודות כדי להבטיח מקום בטופ 8, נתון שממחיש עד כמה סיטי תהיה חייבת לנצח במחזור האחרון בבית מול גלאטסראיי. על הנייר זה נראה משחק שבו היא אמורה לקחת שלוש נקודות, אך לאור היכולת האחרונה, גם באנגליה מודים שקשה להיות בטוחים בכך.

גווארדיולה לא ניסה להתחמק מהמציאות ופתח בכנות: "ברור שהפסדנו. אני יודע עד כמה זו קבוצה טובה. חצי גמר הליגה האירופית בעונה שעברה עוד טרי בזיכרון, והגענו למצב שבו בכמה מחלקות היו לנו שחקנים חשובים שלא יכלו לתת יציבות לקבוצה. היינו קצת שבריריים, כמו בעונה שעברה בפרקים מסוימים, אבל הדרך שבה הם נלחמו 10 מול 11 מראה שלהרבה שחקנים אצלנו צריך להיות שדרוג".

ארלינג הולאנד אובד עצות (IMAGO)

“היינו גרועים מול יונייטד, אבל לא היום”

המאמן הדגיש שהבעיה אינה רק תוצאה נקודתית, אלא צורך בשינוי מיידי: "אנחנו חייבים לשנות את הדינמיקה מהר, כבר מול וולבס וגלאטסראיי, ומחכים ששחקנים יחזרו בהדרגה. אנחנו מקבלים את התחושה שהכל הולך לרעתנו בהרבה פרטים קטנים ואנחנו מנסים לשנות את זה”.

בהשוואה למשחקים קודמים, גווארדיולה טען שהיכולת דווקא לא הייתה רעה: "היינו גרועים מול מנצ'סטר יונייטד, אבל לא היום". עם זאת, הוא הצביע על החוסרים כסיבה מרכזית לחוסר היציבות: "אין לנו את סאביניו, את ג'רמי דוקו, שחקני הכנף שלנו. גם בעמדות אחרות יש שחקנים שלא כאן, והם היו נותנים לנו הרבה יותר יציבות".

בסיום, גווארדיולה החמיא ליריבה ולא ניסה להמעיט בהישג שלה: "הם היו מאורגנים היטב. אנחנו התקשינו קצת. בודו/גלימט היו ממש טובים, ואנחנו מברכים אותם". עבור מנצ'סטר סיטי, מדובר לא רק בהפסד כואב, אלא באזהרה ברורה. הדרך לשלב הבא בליגת האלופות כבר אינה בשליטתה המלאה, והלחץ לקראת המשחקים הקרובים הולך וגובר, כשכל טעות נוספת עלולה לעלות ביוקר.