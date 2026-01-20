יום שלישי, 20.01.2026 שעה 23:12
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5014-4022ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4325-3322אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3327-3222ניוקאסל8
3323-2322סנדרלנד9
3225-2422אברטון10
3131-3022פולהאם11
3029-3222ברייטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2741-3522בורנמות'15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
1744-2422ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
841-1522וולבס20

ההסבר של גווארדיולה להפסד המפתיע של סיטי

פפ לא ניסה להתחמק מהמציאות אחרי ה-3:1 בנורבגיה: "היינו שבריריים, הכל הולך לרעתנו לאחרונה, אבל בודו/גלימט הייתה מאורגנת ואנחנו מברכים אותה"

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

ההפסד 3:1 של מנצ’סטר סיטי לבודו/גלימט ממשיך להדהד באנגליה, ובסיומו ניסה פפ גווארדיולה להסביר את הערב הקשה שעבר על קבוצתו ואת המצב המורכב אליו נקלעה הקבוצה בליגת האלופות. לאחר שבעה מחזורים, סיטי עומדת על 13 נקודות בלבד, וכעת תלויה לא רק בעצמה אלא גם בתוצאות נוספות, כשהסיכוי לסיים בשמינייה הראשונה כבר רחוק מלהיות מובטח.

בעונה שעברה נדרשו 16 נקודות כדי להבטיח מקום בטופ 8, נתון שממחיש עד כמה סיטי תהיה חייבת לנצח במחזור האחרון בבית מול גלאטסראיי. על הנייר זה נראה משחק שבו היא אמורה לקחת שלוש נקודות, אך לאור היכולת האחרונה, גם באנגליה מודים שקשה להיות בטוחים בכך.

גווארדיולה לא ניסה להתחמק מהמציאות ופתח בכנות: "ברור שהפסדנו. אני יודע עד כמה זו קבוצה טובה. חצי גמר הליגה האירופית בעונה שעברה עוד טרי בזיכרון, והגענו למצב שבו בכמה מחלקות היו לנו שחקנים חשובים שלא יכלו לתת יציבות לקבוצה. היינו קצת שבריריים, כמו בעונה שעברה בפרקים מסוימים, אבל הדרך שבה הם נלחמו 10 מול 11 מראה שלהרבה שחקנים אצלנו צריך להיות שדרוג".

ארלינג הולאנד אובד עצות (IMAGO)ארלינג הולאנד אובד עצות (IMAGO)

“היינו גרועים מול יונייטד, אבל לא היום”

המאמן הדגיש שהבעיה אינה רק תוצאה נקודתית, אלא צורך בשינוי מיידי: "אנחנו חייבים לשנות את הדינמיקה מהר, כבר מול וולבס וגלאטסראיי, ומחכים ששחקנים יחזרו בהדרגה. אנחנו מקבלים את התחושה שהכל הולך לרעתנו בהרבה פרטים קטנים ואנחנו מנסים לשנות את זה”.

בהשוואה למשחקים קודמים, גווארדיולה טען שהיכולת דווקא לא הייתה רעה: "היינו גרועים מול מנצ'סטר יונייטד, אבל לא היום". עם זאת, הוא הצביע על החוסרים כסיבה מרכזית לחוסר היציבות: "אין לנו את סאביניו, את ג'רמי דוקו, שחקני הכנף שלנו. גם בעמדות אחרות יש שחקנים שלא כאן, והם היו נותנים לנו הרבה יותר יציבות".

בסיום, גווארדיולה החמיא ליריבה ולא ניסה להמעיט בהישג שלה: "הם היו מאורגנים היטב. אנחנו התקשינו קצת. בודו/גלימט היו ממש טובים, ואנחנו מברכים אותם". עבור מנצ'סטר סיטי, מדובר לא רק בהפסד כואב, אלא באזהרה ברורה. הדרך לשלב הבא בליגת האלופות כבר אינה בשליטתה המלאה, והלחץ לקראת המשחקים הקרובים הולך וגובר, כשכל טעות נוספת עלולה לעלות ביוקר.

