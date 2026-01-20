יום שלישי, 20.01.2026 שעה 22:47
כדורסל עולמי  >> יורוליג

למרות קאמבק: מונאקו נכנעה לכוכב בהארכה

הצרפתים כבר חזרו מפיגור דו ספרתי, אך באטלר כפה שוויון 10 שניות לסיום והסרבים הצליחו להשיג 96:100 בחוץ. איזונדו הצטיין, 19 נקודות לדיאלו מגנד

|
דוס סנטוס יאגו מול מתיו סטראזל (IMAGO)
דוס סנטוס יאגו מול מתיו סטראזל (IMAGO)

המחזור ה-23 של היורוליג יצא הערב (שלישי) לדרך ומלבד המשחקים של הקבוצות הישראליות, ישנם עוד מספר מפגשים נהדרים. באחד ההתמודדויות המוקדמות של היום, מונאקו נכנעה 100:96 לכוכב האדום בלגרד בביתה אחרי הארכה.

מונאקו – הכוכב האדום בלגרד 100:96

המשחק נפתח בהובלה של הסרבים, שהגיעו בשיא להפרש של 18 נקודות על הצרפתים במהלך הרבע השני, אשר לקראת סופו הביתיים החלו לצבור מומנטום ולצמצם. אחרי ההפסקה, מונאקו המשיכה להתקרב עד שביצעה את המהפך ואף ברבע האחרון לקחה את ההובלה. אך הכוכב לא אמרה נואש, עשתה קאמבק משלה וג'ארד באטלר קלע שתיים 10 שניות לסיום כדי לשלוח את הקבוצות להארכה – שכבר הייתה שייכת לאורחת. אלפא דיאלו בלט אצל הקבוצה מצרפת עם 19 נקודות, 22 נקודות לאבוקה איזונדו מנגד.

מונאקו עם הפסד שמיני העונה, מורידה את מאזנה ל-8:15 ונעצרת למעשה לאחר שישה ניצחונות רצופים במסגרת המפעל. בצד השני, הכוכב האדום עלתה למאזן 10:13 וחיברה ניצחון שני ברציפות לאחר שני הפסדים שקדמו להם, מול ז’לגיריס ומול ולנסיה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */