למרות קאמבק: מונאקו נכנעה לכוכב בהארכה

המחזור ה-23 של היורוליג יצא הערב (שלישי) לדרך ומלבד המשחקים של הקבוצות הישראליות, ישנם עוד מספר מפגשים נהדרים. באחד ההתמודדויות המוקדמות של היום, מונאקו נכנעה 100:96 לכוכב האדום בלגרד בביתה אחרי הארכה.

מונאקו – הכוכב האדום בלגרד 100:96

המשחק נפתח בהובלה של הסרבים, שהגיעו בשיא להפרש של 18 נקודות על הצרפתים במהלך הרבע השני, אשר לקראת סופו הביתיים החלו לצבור מומנטום ולצמצם. אחרי ההפסקה, מונאקו המשיכה להתקרב עד שביצעה את המהפך ואף ברבע האחרון לקחה את ההובלה. אך הכוכב לא אמרה נואש, עשתה קאמבק משלה וג'ארד באטלר קלע שתיים 10 שניות לסיום כדי לשלוח את הקבוצות להארכה – שכבר הייתה שייכת לאורחת. אלפא דיאלו בלט אצל הקבוצה מצרפת עם 19 נקודות, 22 נקודות לאבוקה איזונדו מנגד.

מונאקו עם הפסד שמיני העונה, מורידה את מאזנה ל-8:15 ונעצרת למעשה לאחר שישה ניצחונות רצופים במסגרת המפעל. בצד השני, הכוכב האדום עלתה למאזן 10:13 וחיברה ניצחון שני ברציפות לאחר שני הפסדים שקדמו להם, מול ז’לגיריס ומול ולנסיה.