יום שלישי, 20.01.2026 שעה 22:49
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5014-4022ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4325-3322אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3327-3222ניוקאסל8
3323-2322סנדרלנד9
3225-2422אברטון10
3131-3022פולהאם11
3029-3222ברייטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2741-3522בורנמות'15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
1744-2422ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
841-1522וולבס20

הלם באנגליה: קריסה מוחלטת של מנצ'סטר סיטי

בתקשורת האנגלית היו המומים מההסתבכות של הקבוצה של פפ בטבלת ליגת האלופות אחרי ה-3:1 לבודו/גלימט: "האדום של רודרי - טיפשות שלו. הקבוצה התפרקה"

|
הלם באנגליה (צילום מסך)
הלם באנגליה (צילום מסך)

ההפסד 3:1 של מנצ’סטר לבודו/גלימט עורר סערה גדולה בתקשורת האנגלית, שם סימנו את הערב הזה כאחד הרגעים המדאיגים של מנצ'סטר סיטי העונה בליגת האלופות. באנגליה הדגישו כי סיטי רחוקה מלהיות במקום בטוח, ואף עלולה למצוא את עצמה מחוץ לשמינייה הראשונה בתום המחזור, תרחיש שעשוי לשלוח אותה לשלב הפלייאוף במקום העפלה ישירה.

ב-BBC שמו דגש על ההשלכות הרחבות של התוצאה. הפרשן כריס סאטון הזהיר: "מנצ'סטר סיטי לא בטוחה בליגת האלופות. תלוי בתוצאות האחרות, היא יכולה לרדת מהטופ שמונה בסיום המחזור. במשחק האחרון היא מארחת את גלאטסראיי, שלה יש עוד הרבה על מה לשחק". לדבריו, "סיטי עלולה להיגרר לפלייאוף", תרחיש שלא היה חלק מהציפיות בתחילת הקמפיין.

אחד המוקדים המרכזיים בסיקור היה הכרטיס האדום שספג רודרי, רגע שתואר כנקודת השבירה של המשחק. דון האצ'יסון אמר: "שחקן עם הניסיון שלו לא יכול להתלונן. אחרי הצהוב הראשון הוא היה חייב להירגע. זו טיפשות מצידו". גם הדיווח בזמן אמת תיאר את הסיטואציה כבלתי נתפסת, כשבתוך פחות מדקה רודרי ספג שני צהובים והותיר את סיטי בעשרה שחקנים בדיוק ברגע שבו ניסתה לחזור למשחק.

רודרי יורד מכר הדשא (IMAGO)רודרי יורד מכר הדשא (IMAGO)

“סיטי מתפרקת”

מעבר לאירוע האדום, באנגליה הודו שהערב הזה היה שייך כולו לבודו/גלימט. האצ'יסון סיכם זאת בצורה חדה: "כשקבוצה נמצאת בתקופת מעבר כמו סיטי, תקבל תוצאה כזו מדי פעם. אבל הלילה זה לא הערב של סיטי, זה הערב של בודו. הם היו יוצאים מן הכלל, זה הסיפור". המסר היה ברור: לא מדובר רק בנפילה של האנגלית, אלא גם בהצגה מרשימה של היריבה הנורבגית.

עוד נכתב בתקשורת האנגלית: “לילה נוראי עבור מנצ'סטר סיטי. השחקנים נראים שבורים לחלוטין. כל הכבוד לבודו/גלימט. הם היו מצוינים וניצלו כל הזדמנות שנקרתה בדרכם. אפשר להניח שהחגיגות יימשכו אל תוך הלילה. בודו/גלימט לא רק ניצחה את מנצ'סטר סיטי, היא ריסקה אותה”.

באנגליה הלכו רחוק עוד יותר. ב'סאן' הגדירו את ההפסד כ”קריסה מוחלטת” וציינו כי רודרי "נשלח החוצה כשסיטי מתפרקת בליגת האלופות". בעיתון הדגישו כי הקשר הספרדי ספג שני כרטיסים צהובים בתוך 54 שניות בלבד, בזמן שהקבוצה של פפ גווארדיולה ניסתה לצמצם פיגור 3:1.

אגב, סיטי ניצחה רק פעמיים ב-7 משחקיה ב-2026. לפני שרודרי חזר מפציעה היו לה שמונה ניצחונות רצופים. בניצחון בתקופה האחרונה שהגיע מול ניוקאסל, רודרי ישב על הספסל. כמו כן, ארלינג הולאנד לא הצליח לכבוש ב-8 משחקיו האחרונים בסיטי למעט פנדלים, הרצף הכי גרוע שלו במועדונים מאז ספטמבר 2017 עד אפריל 2018 במדי מולדה (13)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */