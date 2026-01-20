יום שלישי, 20.01.2026 שעה 22:09
כדורסל ישראלי

"הגישה הייתה רעה בחצי הראשון, השגנו שיעור"

איטודיס לאחר ה-66:71 של הפועל ת"א על אנדולו: "זה מרגיש שבסוף אנחנו מוצאים את הדרך". ג'ונס: "ניצחון מכוער, אך כדי לסיים בטופ צריך גם כאלה"

דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)
דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

הרצף של הפועל תל אביב נמשך. האדומים השיגו הערב (שלישי) ניצחון שישי ברציפות בכל המסגרות בזכות 66:71 על אנדולו אפס במסגרת היורוליג. זה לא היה הכי יפה, לא הכי מרשים, אך בסופו של דבר מחזיקת היורוקאפ שמרה על פסגת הטבלה בזירה האירופית וכאמור נמצאת חזק במומנטום חיובי.

המאמן דימיטריס איטודיס דיבר בסיום המשחק: “ברכות לשחקנים, ידענו מה האיכויות של אנדולו וגם את החיסורים שלהם, אבל לפעמים פחות זה יותר. הייתה לנו גישה רעה במחצית הראשונה, אבל לפעמים זה כן נראה כאילו שיחקנו עם אש והזהות שלנו, אך לא הבאנו את זה למגרש מההתחלה וזה אתגר ולקח שעלינו לשפר. זה היה שיעור. תודה רבה גם לאוהדים שהגיעו לכאן, זה אומר הרבה בשבילנו.

עוד מהאיש על הקווים של האדומים: “אנדולו החליטה לפתוח את המשחק עם שחקני הגנה טובים מאוד, שניסו לדחוף אותנו מאזור הנוחות שלנו. היה קשה למצוא את הפרצה, אבל באופן כללי זה מרגיש שאנחנו מצליחים למצוא את הדרך לנצח. לקבוצה יש אופי, היא מצליחה לחזור”.

שחקני הפועל ת"א (הפועל "IBI" תל אביב)שחקני הפועל ת"א (הפועל "IBI" תל אביב)

כריס ג’ונס: “ניצחון מכוער, אך צריך גם כאלה”. בראיינט: “צריך לסמוך אחד על השני יותר”

אלייז’ה בראיינט הוסיף על מאמנו: “עשינו עבודה טובה, במיוחד בהגנה ובמחצית השנייה. למה התקשינו להיכנס לקצב? אנחנו צריכים לסמוך אחד על השני יותר. המפגש הבא מול פרטיזן בלגרש? כמובן שהיא קבוצה מוכשרת מאוד, אבל אנחנו צריכים עכשיו ליהנות מהניצחון הזה ואחר כך לעבוד לקראת המשחק הבא”.

כריס ג’ונס התראיין גם הוא בתום ההתמודדות: “אנחנו מאמינים אחד בשני, יש לנו קבוצה נהדרת, אני שמח על הניצחון. אני מסופק מהמחצית הראשונה? אנחנו לא יכולים להתחיל משחקים ככה אם אנחנו רוצים להשיג דברים, וצריך להשתפר בזה. בשבילנו זה ניצחון מכוער, אבל כדי לסיים בטופ אתה צריך להשיג ניצחונות גם כאלה. הראינו אופי”.

