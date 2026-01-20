עוד מהפך להפועל ראשל"צ, רמה"ש מסתבכת

שלישי של כדורגל בגזרת הפלייאוף התחתון של ליגת העל לנוער, שלושה ימים לאחר המחזור הראשון של משחקי הפלייאוף. עירוני קריית שמונה ומ.ס אשדוד קטעו רצף הפסדים, לעומתן, הפועל חיפה נעצרה אחרי שני ניצחונות רצופים. הפועל רעננה עם תוצאת תיקו שני ברציפות, אך עם משחק שלישי ללא הפסד. הפועל עכו ממשיכה לצמצם פערים, אך עדיין בירכתי הטבלה. בני יהודה והפועל כפר סבא נפרדו בחלוקת נקודות.

הפועל רמת השרון - מ.ס אשדוד 1:0

אחרי ארבעה הפסדים רצופים במשחקי הליגה והפסד לקריית שמונה במשחק הגביע, מ.ס אשדוד מצליחה לחזור למסלול הניצחונות על חשבונה של מי שמדורגת במקום המוביל למשחק מבחן על הישארות בליגה, הפועל רמת השרון, שמקדימה כעת בשלוש נקודות את נועלת הטבלה, הפועל עכו, אך רחוקה כבר שבע נקודות מהפועל חיפה, המצויה בחוף מבטחים. אשדוד מצידה התרחקה כדי 14 נקודות מאזור הסכנה.

אשדוד עלתה למשחק, כשלהרכבה שב הקשר, אמיתי יאמין (2008), שרשם לאחרונה שלוש הופעות לזמן משחק ממושך במדי קבוצת הבוגרים. בדקה ה-69 אמיתי יאמין דהר לרחבת רמת השרון והוכשל ע"י שחקן הגנה מקומי. את בעיטת הפנדל ביצע מיסרה אבו בלאל, שבעט לקורת השער. אשדוד לא הצליחה לתרגם את הריבאונד לכיבוש השער - והתוצאה נותרה בעינה. ארבע דקות לאחר מכן, מסירה אלכסונית מצוינת של דביר בן בסט מאגף שמאל למרכז מצאה את הקפטן ומלך השערים, החלוץ אורי מלכה (2006), שבעט מ-18 מטרים לרשת וסלל את דרכה של קבוצתו לניצחון חוץ חשוב.

אמיתי יאמין (יונתן גינזבורג)

מכבי הרצליה - הפועל ראשל"צ 4:3

הקבוצה המארחת התייצבה למשחק לאחר תיקו 0:0 במשחק דרבי השרון מול הפועל רעננה. האורחים מראשל"צ זכו בניצחון שני בתוך שלושה ימים לאחר יצירת מהפך. אחרי שהצליחו להפוך פיגור של 2:0 לניצחון 2:4 על תשעה שחקנים של קריית שמונה, הצליחו החניכים של שימי אברהם, לשפר משמעותית את מעמדם במאבקי התחתית, זאת במשחק חוץ מאתגר שבו הצליחה הקבוצה לחזור פעמיים מפיגור, לחולל מהפך, לשמוט יתרון ולבסוף לנצח.

אחרי חצי שעה של כדורגל נטול שערים, החלה חגיגת הכיבושים משני הצדדים, כשמכבי הרצליה המשיכה גם הפעם להישען על צמד שחקני ההתקפה החתומים על מרבית השערים שכבשה הקבוצה. בדקה ה-30 הקפטן, עמית בן קיש (2006), בשערו השמיני העונה, העלה את הרצליה ליתרון 0:1, אך כעבור חמש דקות עדן חייט (2008) בשערו הראשון העונה כבש שער שוויון 1:1. בדקה ה-40 סאניאן יעקובו (2007) כבש שער, שהוריד את הרצליה למחצית עם יתרון של 1:2.

הפועל ראשל"צ פתחה את המחצית השנייה בעוצמה התקפית: שער שכבש הישאם טאהא (2007) בדקה ה-50 קבע שוויון 2:2. שער שכבש בדקה ה-61 המחליף, פלג דואדי (2007), חולל מהפך, שהחזיק מעמד חמש דקות עד שסאניאן יעקובו השלים צמד ובשערו ה-12 העונה קבע שוויון 3:3. המילה האחרונה הייתה של הישאם טהא, שאחרי השער שכבש בשבת האחרונה, השלים צמד וסלל את דרכה של קבוצתו לניצחון 3:4.

שחקני הנוער של הפועל ראשון לציון (רועי כפיר)

הפועל חיפה - הפועל רעננה 1:1

אחרי שני ניצחונות רצופים בתוצאה זהה - 0:2, במשחקים מול מ.ס אשדוד ומכבי נתניה, רצף הניצחונות של הפועל חיפה נקטע ע"י הפועל רעננה, שרשמה תוצאת תיקו שניה ברציפות.

לאחר מחצית ראשונה נטולת שערים הפועל רעננה שלפה עם פתיחת המחצית השנייה את החלוץ, יהל אברג'יל (2007), שהגיע לאחרונה ממכבי ת"א. אברג'יל, שבשבוע שעבר עלה מהספסל וכבש את השער, שהוביל לניצחון 0:1 ביתי על בני יהודה ת"א - הצליח לאחר שמונה דקות לכבוש שער יתרון 0:1 במשחק החוץ מול הפועל חיפה, שכעבור 16 דקות הגיבה עם שער שוויון מרגלו של מועתז חאמד (2007).

הפועל עכו - עירוני קריית שמונה 0:0

תוצאת תיקו שלישית ברציפות לנועלת הטבלה, שלא הצליחה לנצל את ההרכב החסר של קריית שמונה, המוחרגת מירידה, משורותיה הורחקו בשבת האחרונה הקשרים, יהונתן מלכה ונבו מאיוסט. את המשחק ניהל מטעמה של קריית שמונה אילן עזריה, מאמן קבוצת נערים ב', שהחליף את המאמן עומר לוינזון, שהורחק בשבת האחרונה. קריית שמונה קוטעת רצף של שישה הפסדי ליגה. עכו עם נקודת ליגה שביעית, והיא מרוחקת שלוש נקודות מהפועל רמת השרון.

בני יהודה ת”א - הפועל כפר סבא 2:2

המשחק שנעל את משחקי המחזור השני הפגיש את שתי הראשונות, בני יהודה ת"א - מוליכת הבית התחתון, והפועל כפר סבא - שאותה היא מקדימה בשלוש נקודות. בני יהודה קיוותה לקטוע רצף של שני משחקים ללא ניצחון, כפר סבא קיוותה לזכות בניצחון שלישי ברציפות. השאיפות של שתי הקבוצות לא התממשו.

כבר בדקה ה-10 האורחת מהשרון עלתה ליתרון משער שכבש ליאון קארו (2008), מלך שערי כפר סבא, שבשער הליגה ה-12 שלו העונה, העלה את קבוצתו ליתרון 0:1. שלוש דקות מאוחר יותר הכשלה על שחקן בני יהודה ברחבת כפר סבא, זיכתה את בני יהודה בבעיטת פנדל, שאותה תרגם סהר הרשקוביץ (2007) לכיבוש שער ליגה שמיני העונה, שמעלה אותו לראשות טבלת מלך שערי הקבוצה - שוויון 1:1.

ליאון קארו (יונתן גינזבורג)

בסמוך לסיומה של הפסקת המחצית הראשונה, בעיטת קרן ישירה מצוינת מרגלו של אורי לוי (יליד דצמבר 2007) הסתיימה בשער ליגה שני של הכובש, שהעלה את האורחים ליתרון 1:2. המחצית השנייה המשיכה במגמה התקפית, אם כי שער אחד בלבד נכבש בה - וזה קרה בדקה האחרונה של המשחק, שער שכבש שחקן ההתקפה, שרון אדם (2007), אחיו הצעיר של סמי, שערך הופעת בכורה לאחר המעבר מבית"ר ירושלים, קבע שוויון 2:2 דרמטי.