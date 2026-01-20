ויניסיוס ומסטנטואונו בהרכב ריאל מדריד למונאקו

אחרי שהתאוששה מההדחה הכואבת מהגביע הספרדי עם 0:2 על לבאנטה בלה ליגה, ריאל מדריד תעלה שוב לברנבאו הערב (שלישי) ב-22:00 למפגש ביתי בליגת האלופות נגד מונאקו.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, ראול אסנסיו, דין האוסן, אדוארדו קמאבינגה, ארדה גולר, אורליאן טשואמני, ויניסיוס, קיליאן אמבפה ופרנקו מסטנטואונו.

הקבוצה הטרייה של אלברו ארבלואה חזרה למסלול הניצחונות בסוף השבוע האחרון כאמור, אך מה שתפס את מרב הכותרות, היה שריקות הבוז הצורמות שקיבלו השחקנים בכל נגיעה בכדור.

המשימה שעומדת בפני ריאל מדריד

הבלאנקוס שמנסים להתייצב לאחר פיטוריו של צ’אבי אלונסו חייבים לנצח גם היום, אבל גם להראות יכולת הרבה יותר טובה על המגרש, בשביל לחדש את הקשר עם הקהל ולצאת לדרך חדשה.

מהצד השני, הקבוצה מהנסיכות עוברת עונה לא טובה בזירה המקומית, אך בליגת האלופות היא במיקום שמוביל ל-32 טרם האחרונות (טרם שריקת הפתיחה) והיא חולמת להפתיע את האימפריה מבירת ספרד.