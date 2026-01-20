נערים ב': מהפך גדול בר"ג, שוויון ברמה"ש

המחזור השני של משחקי הפלייאוף התחתון בליגת העל של שנתון נערים ב' ננעל לפנות ערב (שלישי) והתוצאות שהושגו במשחקים משפיעות בעיקר על החלק העליון של טבלת הפלייאוף, שכן הקבוצות שזכו בנקודות זוכות למקדם ביטחון די טוב מאזור הקו האדום.

הפועל רמת השרון - בני יהודה ת"א 2:2

"מפגש הצמרת" של הפלייאוף התחתון, בין שתי הקבוצות עם המאזן הטוב ביותר מבין עשר קבוצות הפלייאוף, הניב ארבעה שערים ובסיומו חלוקת נקודות, שמותירה את שתי הקבוצות עם מספר נקודות זהה, כשהן מרוחקות 10 נקודות מהפועל ירושלים, המדורגת במקום המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה (קרית שמונה מוחרגת מירידה). עם זאת, בשל העובדה שיחס השערים של בני יהודה חיובי ויחס השערים של רמת השרון שלילי, בני יהודה מוצאת את עצמה במיקום הגבוה מבין השתיים.

בני יהודה צעדה פעמיים ביתרון של שער אחד: בדקה הרביעית הקפטן, איתי טוב, העלה את הקבוצה ליתרון 0:1, בדקה ה-43 הצליח רואי ארנטל להעלות את הקבוצה ליתרון 1:2. מנגד, צמד מלכי השערים של רמת השרון, שון רומנוב וליאו עגיב, כבשו שער אחד כ"א: רומנוב כבש בדקה ה-13 את שער השוויון הראשון, ליאו עגיב כבש בדקה ה-51 את שער השוויון השני.

במחזור הקרוב בני יהודה ת"א תארח את הפועל ר"ג, נועלת הטבלה. הפועל רמת השרון תעלה לבירה, שם תפגוש את בית"ר ירושלים - שאותה היא מקדימה בשלוש נקודות.

הפועל ר"ג - הפועל באר שבע 5:2

הפועל ר"ג, פתחה את המשחק בצורה מצוינת, כבר הוליכה בהפרש של שני שערים, אך האורחת מבירת הנגב התעשתה בזמן והצליחה לחולל מהפך - שמרחיק אותה שמונה נקודות מהפועל ירושלים, שמקדימה בתשע נקודות את הפועל ר"ג.

שערים שכבשו אביתר אריש (20) ושליו ברי (23) העלו את הפועל ר"ג בשלב מוקדם ליתרון 0:2. בדקה ה-29 החל המופע של ימאן אלעוברה, שעד הערב כבש שני שערים. זה החל עם שער מצמק, המשיך עם שער מהפך בדקה ה-49 ועם שער ניצחון בדקה ה-75, שהשלים שלושער אישי. אורי אברז'ל כבש שער שוויון בדקה ה-40, יהב סוזנה - שהגיע מבית"ר ירושלים, כבש שער בדקה ה-68.

הפועל באר שבע תקווה לניצחון נוסף גם במחזור הקרוב, כשתארח את מ.ס אשדוד, שמקדימה את הקו האדום בשלוש נקודות בלבד.