יום שלישי, 20.01.2026 שעה 20:40
כדורגל ישראלי

קרע חלקי בצולבת לאלעד אמיר, שיעבור שיקום

הבלם הצעיר של מכבי חיפה סיים את העונה, המועדון הודיע שהוא סובל מפגיעה בברך ומשבר דחיסה: "לא זקוק להתערבות כירורגית, יעבור שיקום של חודשיים"

|
אלעד אמיר (עמרי שטיין)
אלעד אמיר (עמרי שטיין)

אחרי שנפצע במשחק מול מכבי תל אביב, שנגמר בניצחון 1:4 על הצהובים בסמי עופר, מכבי חיפה הודיעה הערב (שלישי) על חומרת פציעתו של אלעד אמיר כאשר מדובר על קרע חלקי של רצועה צולבת אחורית בברך ואף שבר דחיסה. למעשה, הבלם הצעיר סיים את העונה.

הירוקים הבהירו בהודעתם הרשמית: “הבלם עבר בדיקת MRI. עוד עולה מהבדיקה כי השחקן אינו זקוק להתערבות כירורגית,  וצפוי לעבור שיקום בחודשיים הקרובים. אנו מאחלים לאלעד בריאות”.

כזכור, שחקן ההגנה בן ה-19 התחיל ב-11 של ברק בכר מול האלופה, אך לרוע מזלו לא הצליח לסיים את ההתמודדות וגם לא את המחצית הראשונה. בדקה ה-41 הוא פינה את מקומו לשון גולדברג כשהוא ממרר בבכי.

אלעד אמיר מוחלף (עמרי שטיין)אלעד אמיר מוחלף (עמרי שטיין)

מאוהד לשחקן הקבוצה: “חכם, שקט ורגוע”

בקבוצה הבוגרת הבינו לגבי אמיר שמדובר בשחקן עם פוטנציאל משמעותי. לא לחינם ליאור רפאלוב היה זה שהאריך את חוזהו של הבלם, ובכר העניק לו את המושכות עד שנפצע: "שחקן חכם, שקט ורגוע. יש לו מהירות טובה, שחקן טכני. עושה תהליך התקדמות יפה מאוד ויכול להתפתח להיות שחקן מעולה בעתיד", אמרו בקבוצה

מגיל צעיר, אלעד אמיר הוא אוהד שרוף של מכבי חיפה ובמקביל שיחק בבית הספר לכדורגל של המועדון. מגיל שבע ישב ביציע ג’ בעונתו האחרונה של אצטדיון קריית אליעזר המיתולוגי. משפחתו מחזיקה ארבעה מנויים ביציע המשפחות כולל זה של אלעד.

