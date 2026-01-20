ההבטחה לשדרוג אצטדיון וינטר רחוקה מהמציאות

ביולי 2025 יצאה הודעה מרגשת ומשמחת מטעם עיריית רמת גן בדבר החזרת אצטדיון וינטר לידיים של העירייה. בד בבד ציינו שם כי יחלו בקרוב מאוד העבודות לשיפוץ האצטדיון והחזרתו למחלקות הנוער השונות ולהכח מכבי עמידר רמת גן.

חצי שנה חלפה ונכון להיום, כלום לא זז באצטדיון. בתחילה, עוד הורידו את העשבייה. מעבר לכך? אין כל פעילות של ממש בשטח האצטדיון, אלא רק בסמיכות אליו, הרי שנתגלו בחפירות ארכיאולוגיות שרידים של (ייתכן) עיר עתיקה.

הכח מכבי עמידר רמת גן מחזיקה כיום 12 קבוצות תחת ההתאחדות לכדורגל, למעלה מ-300 ילדים, לצד בית ספר לכדורגל, גם שם כמות מכובדת של ילדים. נכון להיות מתאמנים ומשחקים הם במגרשי הסינתטי "רמת גן ספארי", "רמת גן השקמה" ו"רמת גן ספארי תשיעיות".

כבר בהודעה הקודמת של עיריית רמת גן וכרמל שאמה, בכבודו ובעצמו, נכתב כי הילדים יחזרו לכר הדשא בווינטר ויוכלו ליהנות מהמתקן שהוזנח במשך שנים ארוכות. בפועל, כאמור, גם הילדים וגם התושבים ממתינים לפעילות אינטנסיבית שתשנה את גורל המקום בעל זכות חכירה ל-198 שנים.

ראש עיריית ר"ג, כרמל שאמה (שחר גרוס)

התגובה של עיריית רמת גן

תגובת עיריית רמת גן, לאחר פניית ONE בנושא: "אחרי מאבק משפטי ארוך ומשמעותי הצליחה עיריית רמת גן להשיב לידיה את חזקת ההפעלה של אצטדיון וינטר, כשהוא במצב תשתיתי ירוד במיוחד לאחר שנים של הזנחה.

עם קבלת החזקה החלה העירייה בעבודות הכשרה, אולם במהרה התברר כי נדרש שיפוץ יסודי ומעמיק בהרבה מההערכות הראשוניות, הכולל תהליכים תכנוניים, רגולטוריים ובירוקרטיים מורכבים".

בעיריית ר”ג הוסיפו: "תהליך השיפוץ והחידוש נמצא בעיצומו ותוך מספר חודשים יוכלו ילדים לשוב ולהתאמן על כר הדשא של האצטדיון. במקביל פועלת העירייה להתאמת תשתיות האצטדיון לאירוח משחקי ליגת העל.

"לעניין החפירות והחניון – מדובר בשטח המצוי באחריות נת"ע ורשות העתיקות במסגרת עבודות הרכבת הקלה. אצטדיון וינטר ישוב לפעילות מלאה תחת חזקת העירייה, לטובת הספורט העירוני, התושבים והדורות הבאים".