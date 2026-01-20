המהלך שמעורר שאלות על היחידה לספורט הישגי

בספורט הישראלי תוהים האם הוועד האולימפי מתכנן לכאורה להקים מקבילה ליחידה לספורט הישגי. לאחרונה הארגון צירף לשירותיו את ד"ר הדר בינסקי, מומחה אנליטיקה, כאשר ההודעה על הצטרפותו מעוררת שאלות בקרב גורמי המקצוע באשר לאפשרות שזה יקרה, אך בוועד האולימפי הכחישו זאת באופן גורף.

גורם בוועד האולימפי פרסם ביממה האחרונה פוסט בחשבון הלינקדין האישי שלו, בו כתב: "שמחים לבשר על הצטרפותו של ד"ר הדר בינסקי לוועד האולימפי בישראל. הצטרפותו של הדר מהווה נדבך נוסף במהלך האסטרטגי שמוביל הוועד בשנים האחרונות - חיזוק תחומי החדשנות, הנתונים והאלגוריתמיקה כבסיס לתהליכי קבלת החלטות מקצועיים, מדעיים וארגוניים".

בהודעה הוא ציין כי "בתפקידו בוועד יעסוק בפיתוח תשתיות נתונים ארגוניות, אלגוריתמים תומכי החלטה ומערכות חכמות, אשר יתמכו בעבודת הצוותים המקצועיים ובפרויקטים משותפים עם איגודי הספורט. הדגש הוא על הנגשת מידע איכותי, ניתוח עומסים וביצועים, וחיזויים מבוססי נתונים - כחלק מהתפתחות מתמשכת לעבר עבודה שיטתית, מדויקת ומבוססת ידע.

יעל ארד (שחר גרוס)

“אנו רואים במהלך זה חיזוק משמעותי ליכולת של הוועד האולימפי לשלב בין מדע, טכנולוגיה ושיפור ביצועים, ולבנות תשתיות שישרתו את הספורט האולימפי בישראל לאורך זמן". ד"ר בינסקי הוא בעל תארים בכלכלה, מדעי המחשב ומשפטים, מומחה בתורת המשחקים, מרצה באקדמיה ואתלט לשעבר. לפיכך, כך נכתב בפוסט, הוא יביא לוועד האולימפי "שילוב ייחודי של עומק מחקרי, חשיבה אלגוריתמית והיכרות מעשית עם עולם הספורט ההישגי".

בוועד האולימפי מכחישים

בעקבות ההודעה, גורמים בספורט הישראלי תהו לפשר המהלך וצצו שאלות סביב המשך קיומה של היחידה במתכונתה הנוכחית. גורם בספורט הישראלי אמר: "על פניו, נראה שהוועד האולימפי הולך לכאורה לכיוון של הקמת מקבילה מקצועית ליחידה לספורט הישגי".

בוועד האולימפי הכחישו זאת וטענו כי אין בכוונתו להקים מחלקה פנימית שתהיה מקבילה ליחידה לספורט הישגי. בנוסף, בארגון הבהירו כי ד"ר הדר בינסקי הוא פרילנסר המשמש כיועץ חיצוני שמספק לוועד האולימפי שירותי ניתוח מערכות ואלגוריתם כבר כארבע שנים, כאשר בשנתיים האחרונות נפח הפעילות שלו עלה והוא מעורב ביותר ויותר פרויקטים מרתקים.

במסגרת תפקידו, ד"ר בינסקי עוזר בניתוח דאטה לצורך קבלת החלטות והם שמחים להעמיק את היכולות המדעיות באמצעות פיתוחי אלגוריתם שישרתו ביסוס נתונים לקבלת החלטות טובה יותר. לאחרונה, ד"ר בינסקי הסכים לפנות מעט יותר זמן לתמיכה בפרויקטים נוספים בוועד האולימפי, ולכן השבוע גם הם סיכמו עם היחידה לספורט הישגי שנקיים מפגש רחב עם אנשי היחידה על מנת להציג את יכולותיו, כך שגם אנשי היחידה יוכלו ליהנות מהידע הייחודי שהוא מביא.

הלוגו של המשחקים האולימפיים (רויטרס)

השאלות עלו, ככל הנראה, גם על רקע העובדה שלאחרונה הארגון החתים את יניב אשכנזי כמנכ"ל העמותה לתמיכות של הוועד האולימפי, איש מקצוע רציני שבמקור הוא יוצא היחידה לספורט הישגי ומי שניהל עד לאחרונה יחידה דומה בענפי הספורט שאינם אולימפיים - אך הוא לא אמור לעסוק בתחום המקצועי, מלבד אולי לייעץ בנוגע לחלוקת כספי תרומות לפרויקטים ספציפיים באיגודים, מהלך אותו תכננה לעשות יעל ארד כדי לקדם את הספורט הישראלי מתוך כוונה להשקיע בענפים נוספים ולקדם אותם.

מי יהיה מנהל היחידה הבא?

כרגע, היחידה לספורט הישגי פועלת תחת מכון וינגייט בשיתוף עם הוועד האולימפי, כך על פי חוק, אך מאחורי הקלעים לאחרונה התקיימו דיונים סביב השאלה מי ינהל אותה בעתיד. כפי שפורסם ב-ONE, בנושא זה היו מחלוקת בין מכון וינגייט לוועד האולימפי באשר לאופיה של היחידה - אלא שאתמול (שני) אכן נערכה פגישה בין ראשי וינגייט לראשי הוועד האולימפי ובה בחנו אפשרויות לשיתופי פעולה בין הארגונים.

בכל אופן, לאחרונה מכון וינגייט פרסם קול קורא לאיתור מנהל ליחידה לספורט הישגי כמחליפו של דני אורן שפורש לגמלאות. המכרז כבר יצא לדרך. ועדת האיתור שהוקמה בת שישה נציגים, כאשר רק שניים מהם מהוועד האולימפי, ובקרוב הם יעסקו בשאלה מי יהיה המנהל הבא של היחידה לספורט הישגי.

מכון וינגייט (מכון וינגייט)

על פי תנאי הסף שפורסמו על ידי מכון וינגייט, המועמדים לתפקיד מנהל היחידה לספורט הישגי צריכים להיות בין היתר בעלי תואר ראשון, ספורטאים או מאמנים הישגיים בגילי בוגרים בעבר, בעלי ניסיון מוכח בעבודה מול משרד התרבות והספורט וגם מול איגודים או ארגוני ספורט בינלאומיים, בעלי ניסיון ניהולי של לפחות ארבע שנים בצוות של חמישה עובדים ומעלה, ובעלי הבנה מקצועית רוחבית בענפי הספורט האולימפיים. ההחלטה על המינוי תתקבל בעוד כחודש ימים, לכל הפחות.