יום שלישי, 20.01.2026 שעה 19:40
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
717-127קלאב ברוז'23
711-66נאפולי24
716-106פ.צ. קופנהאגן25
68-66בנפיקה ליסבון26
69-46פאפוס27
615-76אוניון סן ז'ילואז28
59-46אתלטיק בילבאו29
513-66אולימפיאקוס30
416-86איינטרכט פרנקפורט31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
119-57קייראט36

פליק אישר: טר שטגן הודיע שהוא עובר לג'ירונה

מאמן ברצלונה לפני סלביה פראג מחר ב-22:00: "מארק שוער נהדר, מאחלים לו את כל הטוב". וגם: חשיבות הניצחון, ברדג'י, ראפיניה ועוד. ומה אמר באלדה?

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

אחרי ההפסד 2:1 בליגה נגד ריאל סוסיאדד, שקטע רצף של 11 ניצחונות, ברצלונה תפגוש מחר (רביעי, 22:00) את סלביה פראג בליגת האלופות במטרה לאסוף שלוש נקודות שישמרו את חלום ההעפלה שלה ישירות לשמינית הגמר בחיים. המאמן האנזי פליק דיבר במסיבת עיתונאים לקראת המפגש.

כמה חשוב לנצח?
"זו ליגת האלופות ותמיד יש לחץ. סלביה היא קבוצה שמגנה מצוין ולוחצת גבוה מאוד. היה לנו זמן להתכונן למשחק הזה ואנחנו רוצים לנצח בשני המשחקים האחרונים. אנחנו רוצים את כל שש הנקודות".

כיצד הגיע השיפור אחרי ההפסד בסטמפורד ברידג'?
"אני חושב שיש לנו הרבה פוטנציאל. אנחנו מנסים להשתפר בכל משחק. יש לנו שחקנים צעירים מאוד ולכולם יש את היכולת להגיע לרמה גבוהה יותר".

מה דעתך על הקור בפראג?
"נצטרך לרוץ כדי להתחמם. מול צ'לסי התאמנו בבית, אבל החלטנו להגיע מוקדם יותר כדי לנסות להתרגל לקור ולהתאמן כאן".

שחקני ברצלונה (IMAGO)

מה אתה יכול לומר על עזיבתו של טר שטגן?
"הוא סיפר לנו הבוקר שהוא עובר לג'ירונה. מארק הוא שוער נהדר. אנחנו מאחלים לו כל טוב. הוא היה צריך לשחק כדי שיוכל להגיע למונדיאל בקיץ".

רוני ברדג’י בהיעדרו של לאמין ימאל?
"הוא עשה עבודה טובה מאוד כששיחק. זו עמדה לא קלה כי לאמין משחק שם. נראה אם הוא ישחק".

וראפיניה?
"אני מקווה שאוכל לשחק".

ליגת האלופות זו מטרה?
"זה חלום, המטרה כשאתה משחק בברצלונה. זכייה בתארים האלה היא היעד, אנחנו מוכנים".

שחקני ברצלונה (IMAGO)

איך פדרי?
"הוא אמר לי שהוא בסדר. הוא מאוד חשוב לנו. יחד עם פרנקי, שניהם משחקים ברמה גבוהה מאוד".

אלחנדרו באלדה אמר: “ניתחנו את ההפסד הקודם, זה משחק שאתה מפסיד רק פעם אחת מתוך 1,000, היה לנו משחק מצוין ואחד הטובים של העונה. אם נמשיך ככה דברים ילכו טוב. אנחנו אולי סופגים הרבה, אבל גם כובשים. זה סגנון המשחק שלנו ואנחנו לוקחים סיכונים. מארק-אנדרה טר שטגן? אני מאחל לו את הטוב ביותר ובטוח שילך לו טוב בפרק החדש שלו, שמח עבורו”.

