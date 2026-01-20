חזר ל-11: אוסקר גלוך בהרכב אייאקס לוויאריאל

אחרי שבמשחק האחרון בליגה ההולנדית עלה רק מהספסל ב-2:2 נגד גו אהד איגלס, אוסקר גלוך שב להרכב של אייאקס שתפגוש הערב (שלישי) ב-22:00 בחוץ את ויאריאל במסגרת המחזור השביעי של שלב הליגה בליגת האלופות.

הקשר הישראלי שותף בכל המשחקים של אייאקס בצ’מפיונס העונה, בהם שיחק בסך הכל כ-323 דקות וכבש שני שערים. בזירה המקומית, לגלוך חמישה כיבושים ועוד חמישה בישולים ב-19 משחקים.

הקבוצה מאמסטרדם למעשה כבר די מחוץ לתמונה עם שלוש נקודות בלבד שאספה עד כה בשישה משחקים במפעל, רחוקה מאוד מהמקום ה-24 שהוא האחרון שמוביל לשלב הפלייאוף.

אוסקר גלוך (IMAGO)

מה שעבר על אייאקס והמשך העונה

אחרי היריבה הספרדית, לאייאקס יישאר עוד התמודדות אחת באלופות והיא תהיה נגד אולימפיאקוס בשבוע הבא. אחר כך, פניהם של ההולנדים יהיו חזרה למשימות בליגה, שם הם נמצאים במקום השלישי ובפער של שתי נקודות מפיינורד שבמקום השני.

כזכור, אייאקס וגלוך לא פתחו טוב את העונה ובמועדון היה לא מעט רעש שהובילו בסופו של דבר לפרידה מהמאמן ג’ון הייטינחה. הפיטורים שהגיעו בנובמבר, היו בעקבות רצף תוצאות הרע כולל 5:1 לצ’לסי ו-3:0 לגלאטסראיי. פרד גרים הוא זה שהחליף את הייטינחה.