יום שלישי, 20.01.2026 שעה 18:24
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2426-2720אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

"עבד - הימור מחושב על שחקן שלא קיבל במה"

בתקשורת בספרד סיקרו בהרחבה את הקשר שיגיע ללבאנטה: "מגיע לקבוצה שצמאה לשערים. היכולת שלו לשחק מאחורי החלוץ או מהאגף מעניקה למאמן פתרון התקפי"

|
תאי עבד (IMAGO)
תאי עבד (IMAGO)

רגע לפני שהחתימה של תאי עבד בלבאנטה הופכת לרשמית, התקשורת הספרדית העניקה תשומת לב רחבה למעבר הצפוי וסימנה אותו כאחת ההחתמות המסקרנות של חלון החורף. הם הדגישו כי מדובר בשחקן צעיר עם פוטנציאל משמעותי, כזה שיכול להשפיע מיידית על הקבוצה שנאבקת על חייה בליגה.

לפי הדיווחים בספרד, לבאנטה השלימה את העסקה מול פ.ס.וו איינדהובן תמורת כ-200 אלף אירו, לצד בונוסים בהתאם להישגים מקצועיים. ב’קאדנה סאר’ נכתב כי מדובר ב-"הימור מחושב על שחקן בן 21 שלא קיבל את הבמה בקבוצה הבוגרת בהולנד, אבל בעל יכולות המוכיחות כי מגיעה לו הזדמנות אמיתית", בעוד גורמים נוספים ציינו כי הצוות המקצועי רואה בו שחקן שניתן להוציא ממנו הרבה יותר.

בתקשורת התמקדו בעיקר סביב הוורסטיליות והיכולת של עבד להיות מעורב במשחק. באחד האתרים צוין כי "תאי הוא שחקן כנף שמתחיל מימין כדי לחתוך פנימה לשמאל, אבל הוא זקוק למגע מתמיד עם הכדור ונוטה לרדת לאמצע כדי לנהל התקפות". עוד הוסיפו כי תנועותיו מזכירות שחקני קישור התקפי דינמיים שמחברים בין האגפים למרכז.

תאי עבד (IMAGO)תאי עבד (IMAGO)

גם המספרים קיבלו מקום מרכזי בסיקור. עבד מגיע לאחר עונה בה רשם 7 שערים ו-4 בישולים ב-19 משחקים במדי קבוצת המילואים של פ.ס.וו איינדהובן, נתונים שהובלטו כעדות ליכולת ההתקפית שלו. באחד האתרים נכתב: "הנתונים שלו מציבים אותו כאחד הצעירים המעניינים בליגת המשנה בהולנד, וכעת הוא מקבל הזדמנות להוכיח את עצמו על במה גדולה יותר".

“היכולת שלו מעניקה למאמן פתרונות התקפיים חשובים”

המעבר לספרד נתפס כצעד טבעי עבור השחקן, שגדל במחלקת הנוער של הפועל תל אביב ומחזיק גם בדרכון ספרדי. בספרד הזכירו כי התאחדות הכדורגל בישראל כבר אישרה את העסקה, וציטטו הודעה נלהבת בה נכתב: "הוא מגיע כדי להראות למה הוא אחד ההבטחות הגדולות של הכדורגל הישראלי ולהניף את הדגל בספרד". הדברים שיקפו את הציפיות הגבוהות סביב התחנה החדשה בקריירה שלו.

בלבאנטה מקווים שעבד יוכל לסייע מיידית לקבוצה שמתקשה לכבוש ונמצאת בתחתית הטבלה. ב-’אסטדיו דפורטיבו’ סיכמו כי "הוא שחקן שמגיע לקבוצה שצמאה לשערים ולנקודות, והיכולת שלו לשחק מאחורי החלוץ או מהאגף מעניקה למאמן פתרונות התקפיים חשובים". אם לא יהיו הפתעות בבדיקות הרפואיות, החתימה תהפוך בקרוב לרשמית, והציפייה היא שתאי עבד יפתח פרק משמעותי ראשון בקריירה שלו בכדורגל הספרדי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */