"עבד - הימור מחושב על שחקן שלא קיבל במה"

רגע לפני שהחתימה של תאי עבד בלבאנטה הופכת לרשמית, התקשורת הספרדית העניקה תשומת לב רחבה למעבר הצפוי וסימנה אותו כאחת ההחתמות המסקרנות של חלון החורף. הם הדגישו כי מדובר בשחקן צעיר עם פוטנציאל משמעותי, כזה שיכול להשפיע מיידית על הקבוצה שנאבקת על חייה בליגה.

לפי הדיווחים בספרד, לבאנטה השלימה את העסקה מול פ.ס.וו איינדהובן תמורת כ-200 אלף אירו, לצד בונוסים בהתאם להישגים מקצועיים. ב’קאדנה סאר’ נכתב כי מדובר ב-"הימור מחושב על שחקן בן 21 שלא קיבל את הבמה בקבוצה הבוגרת בהולנד, אבל בעל יכולות המוכיחות כי מגיעה לו הזדמנות אמיתית", בעוד גורמים נוספים ציינו כי הצוות המקצועי רואה בו שחקן שניתן להוציא ממנו הרבה יותר.

בתקשורת התמקדו בעיקר סביב הוורסטיליות והיכולת של עבד להיות מעורב במשחק. באחד האתרים צוין כי "תאי הוא שחקן כנף שמתחיל מימין כדי לחתוך פנימה לשמאל, אבל הוא זקוק למגע מתמיד עם הכדור ונוטה לרדת לאמצע כדי לנהל התקפות". עוד הוסיפו כי תנועותיו מזכירות שחקני קישור התקפי דינמיים שמחברים בין האגפים למרכז.

תאי עבד (IMAGO)

גם המספרים קיבלו מקום מרכזי בסיקור. עבד מגיע לאחר עונה בה רשם 7 שערים ו-4 בישולים ב-19 משחקים במדי קבוצת המילואים של פ.ס.וו איינדהובן, נתונים שהובלטו כעדות ליכולת ההתקפית שלו. באחד האתרים נכתב: "הנתונים שלו מציבים אותו כאחד הצעירים המעניינים בליגת המשנה בהולנד, וכעת הוא מקבל הזדמנות להוכיח את עצמו על במה גדולה יותר".

“היכולת שלו מעניקה למאמן פתרונות התקפיים חשובים”

המעבר לספרד נתפס כצעד טבעי עבור השחקן, שגדל במחלקת הנוער של הפועל תל אביב ומחזיק גם בדרכון ספרדי. בספרד הזכירו כי התאחדות הכדורגל בישראל כבר אישרה את העסקה, וציטטו הודעה נלהבת בה נכתב: "הוא מגיע כדי להראות למה הוא אחד ההבטחות הגדולות של הכדורגל הישראלי ולהניף את הדגל בספרד". הדברים שיקפו את הציפיות הגבוהות סביב התחנה החדשה בקריירה שלו.

בלבאנטה מקווים שעבד יוכל לסייע מיידית לקבוצה שמתקשה לכבוש ונמצאת בתחתית הטבלה. ב-’אסטדיו דפורטיבו’ סיכמו כי "הוא שחקן שמגיע לקבוצה שצמאה לשערים ולנקודות, והיכולת שלו לשחק מאחורי החלוץ או מהאגף מעניקה למאמן פתרונות התקפיים חשובים". אם לא יהיו הפתעות בבדיקות הרפואיות, החתימה תהפוך בקרוב לרשמית, והציפייה היא שתאי עבד יפתח פרק משמעותי ראשון בקריירה שלו בכדורגל הספרדי.