ליברפול בעקבות ואן דה ון, מאטטה סיכם ביובה

חלון ההעברות של חודש ינואר פה כבר תקופה ונמצא בעיצומו, כשגם היום (שלישי) ישנן שמועות רבות ועסקאות שנרקמות בעולם הכדורגל, לקראת החצי האחרון והמכריע של העונה. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר.

דיווחים חמים

# על פי הדיווחים, ליברפול מעוניינת בבלם טוטנהאם מיקי ואן דה ון, כשגם ריאל מדריד עוקבת אחריו ונמצאת בתמונה. למרות זאת, התרנגולים צפויים לדרוש על ההולנדי סכומים מאוד גבוהים, דבר שיכול להקשות על שתי הקבוצות לצרף את השחקן.

מיקי ואן דה ון (IMAGO)

# באנגליה מדווחים שז’אן פיליפ מאטטה סיכם את תנאיו ביובנטוס, בחוזה שעתיד להכפיל את שכרו הנוכחי. קריסטל פאלאס פתוחה לאופציה של מכירת החלוץ, במידה ותגיע הצעה שתהיה שווה 40 מיליון אירו. הכתב המוערך דייויד אורנסטין טוען כי גם אסטון וילה בעקבות הצרפתי.

ז'אן פיליפ מאטטה (IMAGO)

# העיתונאי בן ג’ייקובס מדווח שחלוצה של בשיקטאש, תמי אברהם, נתן אור ירוק למעבר חזרה למועדון בו רשם את אחת מהעונות הטובות בקריירה שלו, אסטון וילה. החלוץ שייך במקור לרומא, שצפויה לאשר את העזיבה שלו, וכעת הפוקוס הוא על ביטל השאלתו לטורקים, כשיש אופטימיות שהעסקה אכן תצא לפועל.

תמי אברהם (IMAGO)

# על פי דיווח ב’מארקה’, אתלטיקו מדריד מעוניינת בחלוצה של פ.ס.ז’ גונסאלו ראמוס, והיא רואה אותו כמחליף לאחד מבין אנטואן גריזמן ואלכסנדר סורלות’. הספרדים כבר מתחילים בעבודה מוקדמת על העסקה, כשנראה שראמוס עצמו ירצה במעבר עקב מעמדו בבית צרפת.

גונסאלו ראמוס (IMAGO)

# פבריציו רומאנו ודייויד אורנסטין מיישרים קו על כך שארסנל הגיעה לסיכום עם מארסיי על השאלתו של הכישרון הצעיר איתן נוואנרי עד לסיום העונה. הצרפתים יכסו את שכרו לכל התקופה, וישלמו על ההעברה סכום של ארבעה מיליון אירו שמתבסס על מספר ההופעות שירשום.