ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

הולאנד חוזר לנורבגיה ופותח נגד בודה גלימט

לראשונה מ-2018, החלוץ ישחק נגד הקבוצה מארץ מולדתו כשיעלה ב-11 של גווארדיולה. גם רודרי, ריינדרס ושרקי בהרכב. חייקין הישראלי פותח בשער היריבה

ארלינג הולאנד (IMAGO)
ארלינג הולאנד (IMAGO)

אחרי למעלה מחודש של הפסקה, המפעל הטוב ביותר שיש לכדורגל העולמי להציע שוב איתנו. מנצ’סטר סיטי מתארחת אצל בודה גלימט במסגרת המחזור השביעי של הצ’מפיונס ליג, במטרה לעשות צעד נוסף אל עבר הבטחת המקום בשמינית הגמר ולדלג על שלב הפלייאוף.

הרכב מנצ’סטר סיטי: ג’יאנלואיג’י דונארומה, ריקו לואיס, עבדוקדיר חוסאנוב, מקס אליין, ריאן אייט נורי, רודרי, טיג’אני ריינדרס, פיל פודן, ריאן שרקי, ניקו או’ריילי וארלינג הולאנד.

הרכב בודה גלימט: ניקיטה חייקין, פרדריק סיובולד, אודין לוראס ביורטופט, יוסטיין גונדרסן, פרדריק אנדרה ביורקן, פטריק ברג, האקון הוויין, סונדרה ברונסטד פט, אולה בלומברג, יינס פטר האוגה וקספר ווארטס הוג.

התכולים נמצאים במקום הרביעי עם ארבעה ניצחונות, הפסד אחד ותוצאת תיקו אחת, כשרק באיירן מינכן שעם חמישה ניצחונות והפסד אחד וארסנל שמושלמת מעליהם, בעוד שהם בשוויון נקודות עם פ.ס.ז’. מעבר לטבלה, פפ גווארדיולה והשחקנים שלו ינסו לשכוח מהדרבי, בו אמנם הפסידו רק 2:0, אך על הדשא זה הרגיש כמו תבוסה לכל דבר.

מהצד השני, הליגה הנורבגית הסתיימה לה די מזמן ובודה גלימט לא הצליחה לזכות באליפות, כאשר היא סיימה נקודה אחת פחות מוויקינג. המארחת לא שיחקה משחק רשמי מאז המפגש האחרון באלופות, שהיה לפני כמעט חודש וחצי נגד דורטמונד, וזה נגמר ב-2:2.

בתווך, בודה גלימט כן ערכה שני משחקי אימון, כאשר היא ניצחה קבוצה מהונגריה 1:4 וגברה על כרונינגן 0:4. בכל מקרה, מי שזה מפגש מעט פיקנטי בשבילו הוא כמובן ארלינג הולאנד, שחזר למולדתו, אותה העלה למונדיאל על חשבונה של ישראל ממש לא מזמן.

