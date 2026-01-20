הולאנד חוזר לנורבגיה ופותח נגד בודה גלימט

אחרי למעלה מחודש של הפסקה, המפעל הטוב ביותר שיש לכדורגל העולמי להציע שוב איתנו. מנצ’סטר סיטי מתארחת אצל בודה גלימט במסגרת המחזור השביעי של הצ’מפיונס ליג, במטרה לעשות צעד נוסף אל עבר הבטחת המקום בשמינית הגמר ולדלג על שלב הפלייאוף.

הרכב מנצ’סטר סיטי: ג’יאנלואיג’י דונארומה, ריקו לואיס, עבדוקדיר חוסאנוב, מקס אליין, ריאן אייט נורי, רודרי, טיג’אני ריינדרס, פיל פודן, ריאן שרקי, ניקו או’ריילי וארלינג הולאנד.

הרכב בודה גלימט: ניקיטה חייקין, פרדריק סיובולד, אודין לוראס ביורטופט, יוסטיין גונדרסן, פרדריק אנדרה ביורקן, פטריק ברג, האקון הוויין, סונדרה ברונסטד פט, אולה בלומברג, יינס פטר האוגה וקספר ווארטס הוג.

התכולים נמצאים במקום הרביעי עם ארבעה ניצחונות, הפסד אחד ותוצאת תיקו אחת, כשרק באיירן מינכן שעם חמישה ניצחונות והפסד אחד וארסנל שמושלמת מעליהם, בעוד שהם בשוויון נקודות עם פ.ס.ז’. מעבר לטבלה, פפ גווארדיולה והשחקנים שלו ינסו לשכוח מהדרבי, בו אמנם הפסידו רק 2:0, אך על הדשא זה הרגיש כמו תבוסה לכל דבר.

מהצד השני, הליגה הנורבגית הסתיימה לה די מזמן ובודה גלימט לא הצליחה לזכות באליפות, כאשר היא סיימה נקודה אחת פחות מוויקינג. המארחת לא שיחקה משחק רשמי מאז המפגש האחרון באלופות, שהיה לפני כמעט חודש וחצי נגד דורטמונד, וזה נגמר ב-2:2.

בתווך, בודה גלימט כן ערכה שני משחקי אימון, כאשר היא ניצחה קבוצה מהונגריה 1:4 וגברה על כרונינגן 0:4. בכל מקרה, מי שזה מפגש מעט פיקנטי בשבילו הוא כמובן ארלינג הולאנד, שחזר למולדתו, אותה העלה למונדיאל על חשבונה של ישראל ממש לא מזמן.