יום שלישי, 20.01.2026 שעה 17:32
כדורגל ישראלי

בגלל ישראל: אופ"א תצטרך להתחיל לשלם מס?

חברי המועצה בשווייץ צפויים להצביע על הליך שיבחן את הפטור ממיסים שיש לארגון היושב בניון, בטענה לחוסר פעולה מול הכדורגל הישראלי. כל הפרטים

|
אלכסנדר צ'פרין (IMAGO)
אלכסנדר צ'פרין (IMAGO)

דיווח די דרמטי שמגיע מכיוון שווייץ וקשור ל”בעיות” שישראל גורמת לאופ”א. חברי מועצה שווייצרים צפויים להצביע על הצעת החלטה חריגה, המבקשת לבחון מחדש את מעמד הפטור ממס של אופ”א, על רקע טענות לאכיפה סלקטיבית וחוסר פעולה מול ישראל. אופ”א, שמושבה בעיר ניון השווייצרית, נהנית זה שנים מהטבות מס בזכות ייעודה (על הנייר) כארגון ספורט בינלאומי הפועל לקידום שלום ומאבק באפליה.

מאחורי היוזמה עומדים ארבעה חברי מועצה מקומיים, שטוענים כי המשך ההכרה של אופ”א בהתאחדות הישראלית לכדורגל ובקבוצות מ”השטחים הכבושים” סותר את העקרונות שבגינם הוענק הפטור ממס. לטענתם, מדובר בפגיעה ישירה במחויבות של ארגון הכדורגל האירופאי לערכי שלום וספורט הוגן.

תיאופיל שנקר, אחד ממובילי המהלך, אמר לכלי תקשורת בינלאומיים כי “הסיבה היחידה לפטור ממס היא הציפייה שארגוני ספורט יקדמו שלום. כל עוד ישראל נשארת חברה, אופ”א לא עומדת בתנאי הזה”. לדבריו, ההחלטה של אופ”א שלא להשעות את ישראל עומדת בניגוד למשפט הבינלאומי. בנוסף, נטען כי אופ”א מפעילה סטנדרט כפול, לאחר שהשעתה את רוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה, אך לא נקטה צעד דומה נגד ישראל.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

מה אומרת ההצבעה והסיכוי שתעבור

חשוב לציין: ההחלטה בהצבעה אינה מבטלת מיידית את הפטור ממס, אלא מחייבת את ממשלת הקנטון שבשווייץ לפתוח בהליך רשמי מול אופ”א, לדרוש הסברים ולבחון האם היא עומדת בקריטריונים. במקרה של החלטה שלילית, הארגון שעלול להתחיל לשלם סכומים גדולים של כסף על מיסים, יוכל לערער לבית המשפט.

לפי שנקר, התמיכה ביוזמה מגיעה ממפלגות שמאל והירוקים, אך ההכרעה תלויה בקולות מהימין. מתוך 150 חברי מועצה, הוא מעריך שיש בידיו כ-65 תומכים. “גם אם זה צעד סמלי, הצבעה כזו שולחת מסר ברור – ואופ”א תרגיש אותו”, סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */