בגלל ישראל: אופ"א תצטרך להתחיל לשלם מס?

דיווח די דרמטי שמגיע מכיוון שווייץ וקשור ל”בעיות” שישראל גורמת לאופ”א. חברי מועצה שווייצרים צפויים להצביע על הצעת החלטה חריגה, המבקשת לבחון מחדש את מעמד הפטור ממס של אופ”א, על רקע טענות לאכיפה סלקטיבית וחוסר פעולה מול ישראל. אופ”א, שמושבה בעיר ניון השווייצרית, נהנית זה שנים מהטבות מס בזכות ייעודה (על הנייר) כארגון ספורט בינלאומי הפועל לקידום שלום ומאבק באפליה.

מאחורי היוזמה עומדים ארבעה חברי מועצה מקומיים, שטוענים כי המשך ההכרה של אופ”א בהתאחדות הישראלית לכדורגל ובקבוצות מ”השטחים הכבושים” סותר את העקרונות שבגינם הוענק הפטור ממס. לטענתם, מדובר בפגיעה ישירה במחויבות של ארגון הכדורגל האירופאי לערכי שלום וספורט הוגן.

תיאופיל שנקר, אחד ממובילי המהלך, אמר לכלי תקשורת בינלאומיים כי “הסיבה היחידה לפטור ממס היא הציפייה שארגוני ספורט יקדמו שלום. כל עוד ישראל נשארת חברה, אופ”א לא עומדת בתנאי הזה”. לדבריו, ההחלטה של אופ”א שלא להשעות את ישראל עומדת בניגוד למשפט הבינלאומי. בנוסף, נטען כי אופ”א מפעילה סטנדרט כפול, לאחר שהשעתה את רוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה, אך לא נקטה צעד דומה נגד ישראל.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

מה אומרת ההצבעה והסיכוי שתעבור

חשוב לציין: ההחלטה בהצבעה אינה מבטלת מיידית את הפטור ממס, אלא מחייבת את ממשלת הקנטון שבשווייץ לפתוח בהליך רשמי מול אופ”א, לדרוש הסברים ולבחון האם היא עומדת בקריטריונים. במקרה של החלטה שלילית, הארגון שעלול להתחיל לשלם סכומים גדולים של כסף על מיסים, יוכל לערער לבית המשפט.

לפי שנקר, התמיכה ביוזמה מגיעה ממפלגות שמאל והירוקים, אך ההכרעה תלויה בקולות מהימין. מתוך 150 חברי מועצה, הוא מעריך שיש בידיו כ-65 תומכים. “גם אם זה צעד סמלי, הצבעה כזו שולחת מסר ברור – ואופ”א תרגיש אותו”, סיכם.