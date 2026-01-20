יום שלישי, 20.01.2026 שעה 17:33
הסכסוך מחריף: הקרע העמוק במשפחת בקהאם

ההאשמות של הבן ברוקלין בסדרת סטוריז מפתיעים, סימני השאלה, יום ההולדת, הנתק העמוק והעקיצה: "המותג קודם להכל". הפרטים המלאים מהסערה של המשפחה

|
משפחת בקהאם (IMAGO)
משפחת בקהאם (IMAGO)

הקרע במשפחת בקהאם, שנרקם לאורך שנים של שמועות ולחישות, התפוצץ השבוע בעוצמה אל מרכז הבמה הציבורית. סדרת סטוריז ארוכה שפרסם ברוקלין בקהאם באינסטגרם הפכה סכסוך משפחתי לכזה שמתנהל מול מיליוני עוקבים, והציבה את דייויד בקהאם ואת ויקטוריה בקהאם בעין הסערה, לראשונה לא כמותג מאוחד אלא כהורים מואשמים.

הפוסט ששבר את השתיקה

בפוסט חריג בהיקפו ובחריפותו טען ברוקלין כי במשך שנים נמנע מלהגיב, אך נאלץ לדבר לאחר שלטענתו הוריו והצוות שסביבם המשיכו להזין את התקשורת בנרטיב חד צדדי. לדבריו, הוא חש כי אין לו ברירה אלא "לספר את האמת", גם אם היא כואבת. בין ההאשמות הבולטות: שליטה מתמשכת בנרטיב הציבורי, פגיעה מכוונת בפרטיות שלו ושל אשתו, וניסיונות להפעיל עליו לחצים רגע לפני נישואיו.

שורש המשבר, לפי גרסתו, נעוץ בחתונתו לניקולה פלץ בשנת 2022. האירוע, שנראה כלפי חוץ כחתונת פאר נוצצת, מתואר על ידו כנקודת שבר. הוא טען כי במהלך הערב התרחש אירוע משפיל במיוחד סביב הריקוד הראשון, כאשר במעמד שתוכנן כרגע אינטימי עם אשתו, מצא את עצמו רוקד עם אמו לעיני כ-500 אורחים, חוויה שהותירה בו לדבריו תחושת השפלה וחרדה עמוקה.

דייויד בקהאם (רויטרס)דייויד בקהאם (רויטרס)

שמלה, שליטה וסימני שאלה

נושא נוסף שחזר לקדמת הבמה הוא פרשת שמלת הכלה. ברוקלין טען כי ויקטוריה בקהאם חזרה בה ברגע האחרון מהתחייבות לעצב את שמלת הכלה של ניקולה, מה שאילץ אותה למצוא פתרון חלופי בלחץ זמן. מנגד, בעבר הכחישה ניקולה קיומו של סכסוך וטענה כי מדובר בקושי טכני בלוחות הזמנים. הסתירה בין הגרסאות הפכה לאחד הסמלים הבולטים של המאבק על האמת, והעלתה תהיות מי מנסה כיום לשכתב את העבר.

האשמה חמורה נוספת נגעה לטענתו של ברוקלין כי הוריו ניסו לשכנע אותו, ואף לשחד אותו לדבריו, לוותר על זכויות לשמו ולמותג האישי שלו, שבועות ספורים לפני החתונה. הוא טען כי סירובו פגע ביחס כלפיו מאז ועד היום. מדובר בטענה שעוררה הד ציבורי רחב, בין היתר בשל ההשלכות המשפטיות האפשריות והמשמעות הכלכלית של השם "בקהאם".

יום הולדת אחד, נתק עמוק

הקרע בא לידי ביטוי גם בהיעדרות המתוקשרת של ברוקלין וניקולה ממסיבת יום ההולדת ה-50 של דייויד בקהאם במאי האחרון. ברוקלין טען כי הגיע ללונדון במטרה לבלות זמן איכות עם אביו, אך לדבריו נדחה שוב ושוב, אלא אם יסכים להגיע לאירוע מתוקשר ורב משתתפים. הוא הוסיף כי הוצע לו לפגוש את אביו רק ללא אשתו, תנאי שראה כפוגע ומעליב.

בקהאם ובנו, ברוקלין (רויטרס)בקהאם ובנו, ברוקלין (רויטרס)

מעבר לאירועים נקודתיים, ברוקלין צייר תמונה רחבה יותר של חיים בצל מותג. לדבריו, במשפחת בקהאם "המותג קודם לכל", ואהבה משפחתית נמדדת בכמות הפוסטים וההופעות הציבוריות. הוא סיפר כי גדל עם חרדה מתמשכת, וכי רק לאחר שהתרחק ממשפחתו מצא לראשונה שלווה נפשית ותחושת חופש.

הסערה הציבורית רק החריפה לאור ציר הזמן שנחשף בדיעבד: שמועות מאז החתונה, הכחשות פומביות מצד ניקולה, מתיחות סביב קשרים רומנטיים של אחים, היעדרויות מאירועים משפחתיים, חידוש נדרים ללא בני המשפחה, ועד לניתוקי עוקב ברשתות החברתיות. כל אלה קיבלו כעת הקשר חדש, לאחר הפוסט המטלטל.

עד כה, דייויד ויקטוריה בקהאם נמנעו מתגובה ישירה לטענות. עם זאת, דייויד התייחס בעקיפין לנושא בראיון טלוויזיוני, כשדיבר באופן כללי על השפעת הרשתות החברתיות ועל הצורך לאפשר לילדים לטעות וללמוד בעצמם. דבריו נתפסו כניסיון זהיר למסגר את המשבר, מבלי להיכנס לעימות חזיתי.

נכון לעכשיו, משפחת בקהאם שותקת, אך נדמה כי מדובר בקרע עמוק הרבה מעבר לסערה רגעית. הפוסט של ברוקלין אינו נראה כניסיון פיוס, אלא כהצהרה ברורה על נתק. עבור הציבור, שנחשף במשך שנים לדימוי של משפחה מושלמת, זו תזכורת חדה לכך שגם מאחורי זוהר, תהילה ותדמית מלוטשת, מסתתרים לעיתים סדקים כואבים מאוד.

