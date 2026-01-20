יום שלישי, 20.01.2026 שעה 16:41
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

מנהלת הליגה בכדורסל יצאה להגנת השופטים

אחרי האירועים הסוערים במשחק בין מכבי ראשל"צ למכבי ר"ג, המנהלת הוציאה הודעה: "הדרך בה בחרו להתמודד עם האירוע היא נכונה וראויה". אחמד ייקנס

|
שחקני מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)
שחקני מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)

הרוחות מסרבות להירגע במכבי ראשון לציון אחרי ההפסד הכואב למכבי רמת גן במחזור האחרון, כשכזכור הקבוצה יצאה נגד החלטות השיפוט, אשר הובילו להרחקת קאליל אחמד ודי ג’יי ברנס, בנוסף לעבירה טכנית מצד ג’יי ג’יי קפלן.

מנהלת הליגה יצאה להגנת החלטת השופטים, ובמכתב שהוציאה נכתב: “מנהלת ליגת ווינר סל מבקשת להביע תמיכה באיגוד השופטים, שופטי הליגה ואיגוד הכדורסל על פרסום הדו״ח המקצועי והמפורט בנוגע לאירוע החריג במשחק בין מכבי ראשון לציון למכבי רמת גן.

“הדו״ח משקף התנהלות אחראית, יסודית ושקופה של הוועדה המקצועית באיגוד השופטים, שאינה מתעלמת מטעויות, מנתחת אותן לעומק ומציגה מסקנות ברורות, גם כאשר מדובר באירוע מורכב, טעון ורב משתתפים.

לאחר הארכה: רמת גן עם 87:99 על ראשל"צ

“טעויות הן חלק בלתי נפרד ממשחק הכדורסל, ובוודאי באירועים מסוג זה, המתרחשים בזמן אמת, תחת לחץ גבוה ולעיתים גם במגבלות טכנולוגיות שאינן מיטביות. הדרך שבה בחר איגוד השופטים להתמודד עם האירוע באמצעות ניתוח וידאו מקיף, בחינה מקצועית והפקת לקחים היא הדרך הנכונה והראויה.

“מנהלת הליגה מביעה אמון מלא באיגוד השופטים ובשופטי ליגת ווינר סל, ותמשיך לפעול בשיתוף פעולה מלא עימם, לרבות קידום ושיפור הכלים הטכנולוגיים העומדים לרשות צוותי השיפוט, מתוך מטרה משותפת לשפר את איכות קבלת ההחלטות ולשמור על הוגנות, מקצועיות וכבוד למשחק.

“שקיפות ובקרה אינן מחלישות את מערכת השיפוט, הן מחזקות אותה, ותורמות לאורך זמן לחיזוק אמון הציבור, הקבוצות והשחקנים בכדורסל הישראלי”.

בוטל האישום נגד אחמד, הקנס יעמוד בעינו

לאור דו"ח הוועדה המקצועית של איגוד השופטים, החליט תובע האיגוד לבטל את כתב האישום נגד שחקן מכבי ראשון לציון קאליל אחמד, שכאמור הורחק במהלך אותו המשחק נגד מכבי רמת גן. הקנס האוטומטי בגובה 12,000 ש"ח עומד בעינו ואין בסמכות אף גורם לבטלו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */