מכבי נערכת לפרייבורג כשהספק הגדול עוד מרחף

מכבי תל אביב נערכת ליציאה לפרייבורג שבגרמניה מחר (רביעי) לקראת המשחק ביום חמישי הקרוב ב-19:45 באירופה-פארק, וכל זאת נעשה כאשר הספק הגדול עוד מרחף. גורמים במועדון אומרים כי מיץ' גולדהאר עדיין שוקל מה הפעולה הנכונה לביצוע במצב הנוכחי אליו הקבוצה נקלעה וכי התבוסה למכבי חיפה היא לא כזו שיכולה להתקבל בלי השלכות.

הדבר שגורם ללא מעט תסכול במועדון הוא המצב בטבלה כאשר אחרי שהפועל תל אביב ניצחה אמש את הפועל באר שבע, לא רק שהצמרת לא ברחה באופן סופי לצהובים, אפשר להגיד שגם המקום שלהם באירופה בעונה הבאה נמצא בסכנה רצינית, וזה יכול להיות תרחיש אימים מבחינת המועדון. זה עוד יותר מחזק את התחושה במכבי כי מיץ' גולדהאר כן מחפש דרך נכונה לפתור את מה שקורה כרגע בקבוצה, כאשר כמובן מעמדו של ז'רקו לאזטיץ' וחיזוק הקבוצה הם הנקודות המרכזיות.

"יש כל כך הרבה מפגשים ישירים מול היריבות בצמרת, נקודות ילכו לאיבוד בהרבה מקומות, אם אנחנו נצליח להתחבר לרצף נורמלי אז הכל פתוח גם למעלה, ואם נמשיך להתרסק כל כמה משחקים מחדש, אז גם הכל פתוח מתחתינו לא פחות. צריך לקבל החלטות נכונות שיעזרו לנו להיות אלה שיכולים להסתכל למעלה", אמרו במכבי ת"א.

לאזטיץ': "וויתרנו אחרי הגול השני וזה רע"

אם במועדון לא הייתה דחיפות רצינית להתחזק, ניכר כי עכשיו ינסו לעשות זאת, בטח כאשר עוד פציעות הצטרפו לרשימה. בינתיים ההכנות הן למשחק הקרוב בליגה האירופית עם מטרה ברורה לא לחזור משם פצועים עוד יותר לקראת הדרבי ביום שני בליגה. אם מכבי ת"א לא רוצה להתחיל להיאבק על המקום השלישי והרביעי מול מכבי חיפה והפועל ת"א, היא תהיה חייבת לחזור למסלול הניצחונות בהקדם.