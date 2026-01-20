"רובן נבש רוצה לחתום מיידית בריאל מדריד"

ריאל מדריד עדיין יכולה לזכות בתארים משמעותיים העונה. היא נמצאת בליגת האלופות ומפגרת בנקודה אחת בלבד אחרי ברצלונה בלה ליגה, וקבוצתו של אלברו ארבלואה שואפת לחגוג בכיכר סיבלס בחודש מאי. כשחלון ההעברות של החורף עדיין פתוח, רבים סבורים שהיא צריכה לבצע מהלך ולהחתים קשר או בלם.

לפי אנטון מאנה ב'קדנה סר', שם אחד בולט מעל כולם כמועמד אפשרי להצטרף לריאל מדריד בחלון ההעברות הנוכחי, רובן נבש. העיתונאי עצמו מציין כי חלק מאנשי הצוות המקצועי במועדון סבורים שיש צורך בקשר יצירתי, אך ההנהלה אינה שוקלת לבצע החתמות, כפי שדווח ב'אס'.

"רובן נבש רוצה לחתום בריאל מדריד בחלון ההעברות של החורף. הצוות המקצועי במחלקת הכדורגל מאמין שהקבוצה צריכה להתחזק בקישור, אבל להנהלה יש ספקות לגבי היכולת שלו, והעובדה שהחוזה שלו מסתיים ביוני גורמת לה לא לראות צורך לשלם דמי העברה עליו בינואר. לשחקן יש הצעת חידוש חוזה אטרקטיבית מאוד מאל הילאל, אבל הוא רוצה לשחק בריאל מדריד", אמר.

נותר עדיין יותר משבוע עד לסגירת חלון ההעברות, ובהיעדר התפתחויות מפתיעות, נראה שבסופו של דבר ריאל מדריד לא תבצע החתמות. רובן נבש הציע את עצמו למועדון, אך במדריד אינם שוקלים לצרף אותו.