חיפה לדין בגין הקריאות הגזעניות נגד מכבי ת"א

תובע ההתאחדות לכדורגל הודיע היום (שלישי) על שורת העמדות לדין משמעתי, כאשר מספר קבוצות ואישיות בכירה בכדורגל הישראלי יופיעו בפני בית הדין המשמעתי ביום רביעי הקרוב, 21.1.26, בשעה 16:00.

בין היתר, הוחלט להעמיד לדין את ג’קי בן זקן, האיש החזק במ.ס אשדוד, בגין אי קיום החלטת מוסד שיפוטי של ההתאחדות. בנוסף, בית”ר ירושלים תעמוד לדין משמעתי בעקבות קריאות גזעניות ו/או פוגעניות וכן התפרעות אוהדים. גם הפועל פתח תקווה הועמדה לדין בגין התפרעות אוהדים.

מכבי חיפה תופיע פעמיים בפני בית הדין: פעם אחת בגין התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים במשחק גביע המדינה מול הפועל רעננה, ובפעם נוספת בגין התפרעות אוהדים וקריאות גזעניות ו/או פוגעניות. במסגרת אותו כתב אישום נוסף, תעמוד לדין גם מכבי תל אביב בגין התפרעות אוהדים.

לגבי הקריאות הגזעניות, שכאמור טייריס אסאנטה והליו וארלה ממכבי ת”א טענו שהם חטפו קריאות כאלו, נרשם בדו”ח: “בדקה ה-70 נשמעו מהיציע הצפוני שאוכלס באוהדי חיפה שירה ‘יא גרמנים, יא ניאו-נאצים’. בעת ירידת השחקנים בתום המשחק אוהדי חיפה נהמו כלפי שחקני מכבי ת”א, אסאנטה ו-וארלה, כקופים”.

על ג’קי בן זקן נרשם בדו”ח: “במחצית המשחק נמסר לי על ידי עוזר שופט מספר 1, מר עומר ברבירו, ובסיום המשחק על ידי משקיף המשחק, מר איציק כהן, כי מר ג’קי בן זקן קרא לעברי מספר פעמים קריאות פוגעניות וביניהן: ‘אתה חתיכת אפס’, ‘אתה שופט בושה’, ‘אתה טוב רק בלתת הרצאות’, וכן ‘אני אדאג להפריט את איגוד השופטים’”.