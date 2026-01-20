יום שלישי, 20.01.2026 שעה 15:03
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

חיפה לדין בגין הקריאות הגזעניות נגד מכבי ת"א

אחרי הטענות של וארלה ואסאנטה, הירוקים יעמדו לדין על זה וגם על התנהגות בלתי הולמת של הקהל נגד ר"ג. גם בית"ר ירושלים וג'קי בן זקו יעמדו לדין

|
אסאנטה מתעמת עם אוהדים (רדאד ג'בארה)
אסאנטה מתעמת עם אוהדים (רדאד ג'בארה)

תובע ההתאחדות לכדורגל הודיע היום (שלישי) על שורת העמדות לדין משמעתי, כאשר מספר קבוצות ואישיות בכירה בכדורגל הישראלי יופיעו בפני בית הדין המשמעתי ביום רביעי הקרוב, 21.1.26, בשעה 16:00.

בין היתר, הוחלט להעמיד לדין את ג’קי בן זקן, האיש החזק במ.ס אשדוד, בגין אי קיום החלטת מוסד שיפוטי של ההתאחדות. בנוסף, בית”ר ירושלים תעמוד לדין משמעתי בעקבות קריאות גזעניות ו/או פוגעניות וכן התפרעות אוהדים. גם הפועל פתח תקווה הועמדה לדין בגין התפרעות אוהדים.

מכבי חיפה תופיע פעמיים בפני בית הדין: פעם אחת בגין התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים במשחק גביע המדינה מול הפועל רעננה, ובפעם נוספת בגין התפרעות אוהדים וקריאות גזעניות ו/או פוגעניות. במסגרת אותו כתב אישום נוסף, תעמוד לדין גם מכבי תל אביב בגין התפרעות אוהדים.

לגבי הקריאות הגזעניות, שכאמור טייריס אסאנטה והליו וארלה ממכבי ת”א טענו שהם חטפו קריאות כאלו, נרשם בדו”ח: “בדקה ה-70 נשמעו מהיציע הצפוני שאוכלס באוהדי חיפה שירה ‘יא גרמנים, יא ניאו-נאצים’. בעת ירידת השחקנים בתום המשחק אוהדי חיפה נהמו כלפי שחקני מכבי ת”א, אסאנטה ו-וארלה, כקופים”.

על ג’קי בן זקן נרשם בדו”ח: “במחצית המשחק נמסר לי על ידי עוזר שופט מספר 1, מר עומר ברבירו, ובסיום המשחק על ידי משקיף המשחק, מר איציק כהן, כי מר ג’קי בן זקן קרא לעברי מספר פעמים קריאות פוגעניות וביניהן: ‘אתה חתיכת אפס’, ‘אתה שופט בושה’, ‘אתה טוב רק בלתת הרצאות’, וכן ‘אני אדאג להפריט את איגוד השופטים’”.

