יום שלישי, 20.01.2026 שעה 15:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"זה עולם חדש, יש הבדל מהמקרה של עיסאת"

ראש ההסברה של ההתאחדות, שלומי ברזל, ל"שיחת היום": "נאור הגיע למסקנה שזה כנראה לא יקרה. המחשבה הייתה להביא מאמנים עם רקורד לנבחרות הנשים"

|
גוני נאור (עמרי שטיין)
גוני נאור (עמרי שטיין)

אחרי שייצג את נבחרות ישראל בגילים השונים ואף רשם שתי הופעות במדי הנבחרת הלאומית הבוגרת, גוני נאור קיבל אישור לייצג את ליטא. ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל, שלומי ברזל, עלה לדבר על כך ועל השינויים בנבחרות הנשים בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה רואה את המעבר של גוני נאור לליטא?
”זה עולם חדש. יש לו שני דרכונים, יש הבדל מהמקרה של ליסב עיסאת. הוא הגיע למסקנה שזה כנראה לא יקרה בנבחרת ישראל ולקח את ההזדמנות. מאחל לו בהצלחה”.

ניסו אביטן עלה פה אתמול ואמר שהוא לא קיבל את כל התנאים שהבטיח לו שמעון מימון ובגלל זה הוא לא בנבחרת הנשים של ישראל.
”אני לא מכיר את זה. הוא מגיע מעולם הגברים והמעבר לעולם הנשים, הייתה יציאה מהקופסה בעיניי”.

אלישע לוי וניסו אביטן (ההתאחדות לכדורגל)אלישע לוי וניסו אביטן (ההתאחדות לכדורגל)

אני יודע לא רצו בכלל שהוא ימשיך. אולי אתם צריכים לעצור את הדבר הזה שהנבחרת זו תחנת מעבר.
”נראה לך שיש סיטואציה שעובד אומר שהוא רוצה לעזוב ואתה מחזיק אותו בכוח?”

צריך שמישהו יבוא לטווח ארוך. למשל פרדי דוד, הוא לא רוצה לאמן יותר בוגרים. אתם צריכים להביא אנשים שרוצים.
”רוב האנשים עובדים כאן שנים. אם תגיע הצעה ממועדונים בסדר גודל גדול לא נוכל לעמוד בזה. כשאתה מנסה להסתכל כמה מאמנות עם תעודת פרו יש בישראל, אין הרבה. המחשבה הייתה להביא מאמנים עם רקורד, שלומי דורה, ניסו אביטן, אלישע לוי”.

איך אתה רואה את הדרישות של המשטרה בי”א?
”אני מסכים. קודם כל שלום הציבור, אבל אני לא מבין איך זה יכול להיות שקבוצות גדולות התארחו העונה, מה שונה בית”ר ירושלים? זה נשמע לי לא נורמלי. אין שום הבדל. הציבו פה רשימת דרישות באזור החצי מיליון שקל”.

אצטדיון הי"א (חגי מיכאלי)אצטדיון הי"א (חגי מיכאלי)

יכול להיות שזה בא מלמעלה?
”אני מבין שעבור המשטרה זה כאב ראש. ב-2026 לא יכול להיות כדורגל בלי משטרה, אבל בחייאת, עשיתם את האירוע מאות פעמים. מה שהם מבקשים זה סדרי גודל לא נורמלים. אלה אותם תנאים בדיוק. מה נגיד לב”ש בעוד חודש. אשדוד רוצה לשחק בבית והיא צודקת”.

לאן זה הולך לדעתך?
”לדעתי יגיעו להבנות. המשחק חייב להתקיים באשדוד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */