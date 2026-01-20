"זה עולם חדש, יש הבדל מהמקרה של עיסאת"

אחרי שייצג את נבחרות ישראל בגילים השונים ואף רשם שתי הופעות במדי הנבחרת הלאומית הבוגרת, גוני נאור קיבל אישור לייצג את ליטא. ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל, שלומי ברזל, עלה לדבר על כך ועל השינויים בנבחרות הנשים בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה רואה את המעבר של גוני נאור לליטא?

”זה עולם חדש. יש לו שני דרכונים, יש הבדל מהמקרה של ליסב עיסאת. הוא הגיע למסקנה שזה כנראה לא יקרה בנבחרת ישראל ולקח את ההזדמנות. מאחל לו בהצלחה”.

ניסו אביטן עלה פה אתמול ואמר שהוא לא קיבל את כל התנאים שהבטיח לו שמעון מימון ובגלל זה הוא לא בנבחרת הנשים של ישראל.

”אני לא מכיר את זה. הוא מגיע מעולם הגברים והמעבר לעולם הנשים, הייתה יציאה מהקופסה בעיניי”.

אלישע לוי וניסו אביטן (ההתאחדות לכדורגל)

אני יודע לא רצו בכלל שהוא ימשיך. אולי אתם צריכים לעצור את הדבר הזה שהנבחרת זו תחנת מעבר.

”נראה לך שיש סיטואציה שעובד אומר שהוא רוצה לעזוב ואתה מחזיק אותו בכוח?”

צריך שמישהו יבוא לטווח ארוך. למשל פרדי דוד, הוא לא רוצה לאמן יותר בוגרים. אתם צריכים להביא אנשים שרוצים.

”רוב האנשים עובדים כאן שנים. אם תגיע הצעה ממועדונים בסדר גודל גדול לא נוכל לעמוד בזה. כשאתה מנסה להסתכל כמה מאמנות עם תעודת פרו יש בישראל, אין הרבה. המחשבה הייתה להביא מאמנים עם רקורד, שלומי דורה, ניסו אביטן, אלישע לוי”.

איך אתה רואה את הדרישות של המשטרה בי”א?

”אני מסכים. קודם כל שלום הציבור, אבל אני לא מבין איך זה יכול להיות שקבוצות גדולות התארחו העונה, מה שונה בית”ר ירושלים? זה נשמע לי לא נורמלי. אין שום הבדל. הציבו פה רשימת דרישות באזור החצי מיליון שקל”.

אצטדיון הי"א (חגי מיכאלי)

יכול להיות שזה בא מלמעלה?

”אני מבין שעבור המשטרה זה כאב ראש. ב-2026 לא יכול להיות כדורגל בלי משטרה, אבל בחייאת, עשיתם את האירוע מאות פעמים. מה שהם מבקשים זה סדרי גודל לא נורמלים. אלה אותם תנאים בדיוק. מה נגיד לב”ש בעוד חודש. אשדוד רוצה לשחק בבית והיא צודקת”.

לאן זה הולך לדעתך?

”לדעתי יגיעו להבנות. המשחק חייב להתקיים באשדוד”.