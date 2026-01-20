יום שלישי, 20.01.2026 שעה 14:42
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"כוונתי הייתה להפריד, חשוב לשמור על אחדות"

אחרי ההפסד של הפועל חיפה לק"ש, שוער הקבוצה ניב אנטמן הפריד בין האוהדים לשחקן אחר. בהודעה שפרסם כתב: "נעשה הכל כדי להחזיר לכם במשחק הקרוב"

|
כוחות אבטחה מפרידים בין ניב אנטמן לקהל (שחר גרוס)
כוחות אבטחה מפרידים בין ניב אנטמן לקהל (שחר גרוס)

כשהצרות עולות, גם הבעיות מתחילות לצוף. בסיום המשחק אתמול (שני), בו הפועל חיפה הפסידה 3:1 לעירוני קריית שמונה, התרחש עימות בין אוהדי הקבוצה לשחקנים, כששוער הקבוצה שעלה מהספסל במהלך המשחק, ניב אנטמן, מצא את עצמו מפריד בין הצדדים.

אנטמן פרסם היום הודעה באינסטגרם בה הוא כתב: “אתמול בסיום המשחק ארע מקרה לא נעים שאליו אני רוצה להתייחס. ראשית, אנחנו השחקנים מבינים את הכאב של האוהדים שמלווים אותנו ותומכים בנו בכל אצטדיון ובכל מזג אוויר. אתמול בסוף המשחק היה אירוע שיצא מפרופורציה בלהט הדברים, מספר דקות לאחר ההפסד שכואב לכולנו.

“כוונתי הייתה להפריד בין אוהד לשחקן ולא לתת למקרה להתלקח, אם מישהו נפגע ממני, זו לא הייתה כוונתי. בתקופה כזאת חשוב לשמור על אחדות ולהתרכז במטרה אחת בלבד, לקחת את המועדון למקום טוב יותר שהוא ראוי לו. כמי שגדל במועדון וגאה ללבוש את החולצה האדומה, התמיכה שלכם, הקהל חשובה לנו, נעשה הכל להחזיר לכם במשחק הקרוב. יאללה הפועל”.

ניב אנטמן (שחר גרוס)ניב אנטמן (שחר גרוס)

ההפסד לקריית שמונה הצטרף לתקופה פחות טובה בה נמצא המועדון, כשהוא במרחק ארבע נקודות בלבד מהמקום הלפני אחרון, המוביל לירידת ליגה בסיום העונה, בו נמצאת כרגע הפועל ירושלים.

