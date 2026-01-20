יום שלישי, 20.01.2026 שעה 14:43
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

ר"ג תקדיש את המשחק הקרוב לליאור ליובין ז"ל

הקבוצה תעלה עם גופיות רטרו נגד מכבי ת"א, זכר לסדרת גמר הפלייאוף בעונת 2001/2 נגד הצהובים. שניידרמן: "היה סמל לאצילות נפש, הותיר חלל עצום"

|
שחקני מכבי רמת גן עם חולצת הקדשה לליאור ליובין ז
שחקני מכבי רמת גן עם חולצת הקדשה לליאור ליובין ז"ל (באדיבות המועדון)

מכבי רמת גן תקדיש את משחק הליגה הקרוב שלה נגד מכבי תל אביב, שייערך ביום ראשון, זאת במסגרת המחזור ה-15 בליגת העל, לזכרו של שחקן העבר של הקבוצה ליאור ליובין ז”ל. ליובין הלך לעולמו לפני כשנתיים ממחלת הסרטן, כשהוא רק בן 46.

הקבוצה תעלה עם גופיות משחק רטרו שמעוצבות בסגנון הגופיות בהן שיחק ליאור במדי הקבוצה בסדרת גמר הפלייאוף בעונת 2001/02, כשגם שם זה התרחש נגד הצהובים. זו הייתה עונתו האחרונה לפני שעבר לשחק במדי אותה יריבה.

ליובין ז"ל עשה את צעדיו הראשונים בכדורסל במכבי רמת גן ובנבחרת תיכון בליך אותה הוביל ב-1995 לזכייה בתואר אלופת בתי הספר העל יסודיים ולמקום השלישי באליפות העולם לבית הספר התיכוניים. בעונתו האחרונה במכבי רמת גן, הצעיד ליובין ז"ל את קבוצתו, תחת שרביטו של המאמן ארז אדלשטיין לגמר הפלייאוף מול מכבי תל אביב בו ניצחה מכבי תל אביב 0:3.

שחקני מכבי רמת גן עם חולצת הקדשה לליאור ליובין ז"ל (באדיבות המועדון)שחקני מכבי רמת גן עם חולצת הקדשה לליאור ליובין ז"ל (באדיבות המועדון)

באותה עונה הוא קלע 12.9 נקודות בממוצע למשחק והוכתר למלך האסיסטים והחטיפות בליגת העל. בסיום עונה זו עבר למכבי תל אביב, ממנה עבר להפועל תל אביב ובהמשך שיחק בשלוש קבוצות באירופה.

בקריירת האימון שלו שימש ליובין ז"ל כעוזרו של עודד קטש בגלבוע גליל, בנבחרת ישראל, במכבי תל אביב ובפנאתינייקוס היוונית. כמאמן ראשי אימן בהפועל חולון, מכבי אשדוד, נס ציונה והפועל באר שבע.

חן שניידרמן, יו"ר המועדון אמר: "כולנו מרגישים אובדן עמוק של חבר ודמות שהיוותה מצפן ערכי עבורנו. ליאור, שהיה סמל לאצילות נפש, הותיר אחריו חלל עצום. הוא ייצג מקצוענות ללא פשרות משולבת באנושיות יוצאת דופן. הגעגוע אליו גדול, מה שמעיד על הקשר המיוחד שהיה לנו. המועדון ממשיך להנציח את זכרו בדרכים שונות מתוך הבנה שרוחו של ליאור היא חלק בלתי נפרדת מהזהות של המועדון".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */