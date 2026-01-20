הגילוי, הסוד והמארב: התרגיל שעשתה המשטרה

מאחורי חור בקיר בשירותים באצטדיון בלומפילד הסתתרו שמונה רימוני עשן ו-17 אבוקות. הן לא הגיעו לשם כמובן במקרה ובמשטרה עלו על כך כבר יום לפני הדרבי התל אביב בין מכבי להפועל לפני שבוע, אבל חיכו, בשקט. זו הייתה אסטרטגיה מכוונת כדי לשים את היד על האוהד שהכניס את פירוטכניקה לתוך הקיר.

במשטרה החליטו להכין מארב לאותו אוהד, ליאם דניאל רביבו בן ה-18, נגדו הוגש הבוקר כתב אישום על הברחת הפירוטכניקה. היא התגלתה במהלך סיור מוקדם של המשטרה בבלומפילד והוחלט לחכות שהאוהד יגיע לסליק כדי לתפוס אותו על חם.

במטרה לשמור על שקט מוחלט, במשטרה שמרו על העניין בסוד בקרב צמרת מחוז ת"א. לכן, דרגים נמוכים במשטרה כלל לא ידעו על הגילוי ובסופו של דבר רביבו נתפס על חם.

הסליק בבלומפילד (משטרת ישראל)

בלשים ושוטרים ממחוז ת"א ראו אותו מגיע לשירותים במצלמות וכך הוא נתפס. בכתב האישום צוין כי רביבו האיר עם פנס לתוך הקיר והוציא משם שקית, אז הוא נתפס.

בעקבות הסיפור הזה, במשטרה הוציאו הנחיה חדשה: מעתה במשחקים הבאים ייבדקו השירותים באצטדיונים כדי לוודא שלא מחביאים שם אמצעים פירוטכניים לשימוש במהלך המשחק.