יום שלישי, 20.01.2026 שעה 13:19
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4022-4319מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
3023-2419הפועל כפ"ס3
2822-2619מ.ס כפר קאסם4
2830-3019הפועל כפר שלם5
2720-2519הפועל ראשל"צ6
2724-2819מ.ס קריית ים7
2724-2719הפועל ר"ג8
2527-2419עירוני מודיעין9
2427-2019הפועל רעננה10
2321-2119הפועל עכו11
2027-1919בני יהודה12
1925-2319הפועל חדרה13
1934-2119הפועל עפולה14
1826-2219הפועל נוף הגליל15
1839-3019מכבי יפו16

במכבי פ"ת לא אהבו את זה שבזיע שותף נגדם

למרות זאת, המלאבסים לא יחדלו מהעסקה מול כפר קאסם, שתיחתם רשמית בקרוב. אכזבה בקבוצה מהתיקו. וגם: הסכום אותו מוכן לשלם לוזון על רכישת ברנס

|
נואף בזיע (ודיע גבארין, מ.ס כפר קאסם)
נואף בזיע (ודיע גבארין, מ.ס כפר קאסם)

אכזבה במכבי פתח תקווה לאחר תוצאת התיקו אמש (שני) 0:0 מול מ.ס כפר קאסם, כאשר לאחר שני סיבובים, המלאבסים עדיין לא הצליחו לנצח את הקבוצה של טאלב טוואטחה ורשמו משחק שני ברציפות ללא ניצחון.

במועדון לא אהבו את העובדה שנואף בזיע, שאמור לעבור לפ"ת, שותף במשך מחצית. ההבנה והסיכום הכללי לטענת אנשי פ"ת, היה שהקשר, שיצטרף בימים הקרובים, לא ישותף והעסקה לא נחתמה קודם לכן לצורך ההוגנות. למרות זאת, המלאבסים לא יחדלו מהעסקה.

"זה היה משחק לא טוב שלנו. גם הם הגיעו לכמה הזדמנויות ויכלו להביך אותנו", אמרו במועדון, כאשר נכון לרגע זה, מלבד צירופו של איתן טיבי, שהגיע בסמוך לחלון ההעברות ושל בזיע, בשלב זה פ"ת לא מתכוונת לצרף שחקן נוסף.

שחקני מכבי פתח תקווה (חגי מיכאלי)שחקני מכבי פתח תקווה (חגי מיכאלי)

אם יגיע שחקן נוסף, מדובר בעידן ברנס מעירוני טבריה, השייך להפועל ת"א. אם תבוצע עסקה בנושא, היא תהיה עסקת מכירה, כאשר בפ"ת הבהירו שיהיו מוכנים לשלם לאדומים את הסכום שהם שילמו למכבי נתניה בקיץ, המוערך ב-225,000 שקלים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */