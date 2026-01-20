ההתאחדות אישרה לנאור לשחק בנבחרת ליטא

ההתאחדות לכדורגל אישרה היום (שלישי) לגוני נאור לייצג את נבחרת ליטא. זה קרה אחרי שההתאחדות הליטאית הגישה בקשה רשמית לצרף לנבחרתה את הקשר הישראלי בן ה-26, ואחרי שהוא אישר כי הבקשה היא על דעתו, בהתאחדות הסכימו.

נאור לא רשם הופעה רשמית במדי נבחרת ישראל, אך כן יש לו הופעה במפגש ידידות. הקשר זומן לפגרה ביוני 2024 ולא שיחק בהפסד 3:0 נגד נבחרת הונגריה, וכעבור שלושה ימים הוא קיבל 25 דקות ב-0:4 על נבחרת בלארוס. יש לנאור גם שלוש הופעות בנבחרת עד גיל 18 ועוד שלוש הופעות בנבחרת עד גיל 17.

רק אתמול נאור השלים את מעברו ללאריסה מהליגה היוונית, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. הוא הושאל ממכבי חיפה ללאריסה עד תום העונה וקיבל את החולצה מספר 15.

גוני נאור (עמרי שטיין)

נאור קיבל דקות משחק בתחילת העונה תחת דייגו פלורס והיה דומיננטי תחתיו, אך הקרדיט שלו פחת מאז שברק בכר חזר לחיפה. הוא מגיע ללאריסה בה שיחקו סלים טועמה ושמעון אבוחצירא בעברם, ושכיום נמצאת במקום ה-12 מתוך 14 בליגה היוונית.

את הקריירה שלו החל נאור בהפועל ירושלים, ממנה הגיע לחיפה בינואר 2023. הוא חתם אז לשנתיים וחצי, אבל הושאל בקיץ 2024 להפועל ת"א. אחרי חזרתו לירוקים הוא הושאל שוב, כאמור, ללאריסה.