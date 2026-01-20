ראפיניה חוזר, לאמין ימאל ייעדר, פראן טורס פצוע

ברצלונה מקבלת בחזרה את ראפיניה למשחק מול סלביה פראג מחר (רביעי, 22:00) בליגת האלופות, אבל היא תחסר שחקנים משמעותיים. החדשות הטובות מגיעות מכיוונו של הברזילאי, שהתאושש מהמכה שספג בסוף השבוע האחרון אחרי שנח מול ריאל סוסיאדד.

מנגד, האנזי פליק ייאלץ להסתדר ללא לאמין ימאל, שייעדר בשל עונש השעיה. גם פראן טורס נשאר בברצלונה עקב רגישות בשריר הירך האחורי, במועדון העדיפו שלא לקחת סיכון והוא צפוי להיעדר כעשרה ימים, מה שאומר שהוא לא ישחק גם במחזור האחרון של ליגת האלופות מול קופנהאגן וגם בתווך מול אוביידו בליגה. השניים מצטרפים לנעדרים ארוכי הטווח, גאבי ואנדראס כריסטנסן.

סוגיה מעניינת נוספת נוגעת לרכש החורף, ז'ואאו קאנסלו. המגן הפורטוגלי בן ה-31, שכבר רשם הופעת בכורה מחודשת בליגה ובגביע, לא יוכל לעזור לחבריו בפראג מאחר שאינו רשום לשלב זה של ליגת האלופות. קאנסלו יוכל ליטול חלק במפעל רק החל משלבי הנוקאאוט.

ראפיניה (IMAGO)

טר שטגן לא יטוס

גם השוער השלישי, מארק אנדרה טר שטגן, לא נכלל בסגל. בארסה אישרה לקפטן שלה לא לנסוע לצ'כיה כדי להשלים את הליכי השאלתו לג'ירונה, שם ישחק עד לסיום העונה הנוכחית.

המאבק פתוח! הרצף של ברצלונה נגמר

בעקבות זאת, מי שמשלימים את הסגל הם מספר שחקנים צעירים מקבוצת המילואים, ביניהם בולט שמו של הקיצוני דני רודריגס. עבורו מדובר ברגע מרגש במיוחד: בעונה שעברה הוא ערך את הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת מול ויאדוליד, אך נאלץ לעזוב את המגרש בשל פציעה בכתף. כעת, כשהוא מגיע לאחר שכבש ב-0:4 של ברצלונה אתלטיק מול אנדראץ', הוא מקווה לקבל דקות משמעותיות גם בזירה האירופית.