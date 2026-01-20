2:4 למ.כ נוף הגליל על הפועל מטה אשר בילדים א'

המחזור ה-13 במחוז חוף בילדים א’ יצא לדרך ביום שישי האחרון. מבין תשעת המשחקים המיועדים להיערך במחזור זה, נערכו שבעה משחקים. שני המשחקים הנוספים ייערכו בשבועות הקרובים: ביום שלישי הבא מכבי עירוני קרית אתא תארח את מ.כ כרמל חיפה, ב-13 לפברואר מכבי צור שלום/קרית ביאליק תארח את עירוני קרית שמונה. כל המשחקים שנערכו עד כה הסתיימו בהכרעות, בחמישה מהם נכבשו לא מעט שערים.

הפועל מטה אשר - מ.כ גליל גולן 4:2

במשחק דרבי גלילי, בו אירחה נציגת הגליל המערבי את נציגת הגליל העליון והגול,. המארחת קיוותה להשוות את מאזן הניצחונות שלה לזה של יריבתה, שעמד על חמישה ניצחונות. במשחק זה נרשמו שני מהפכים, בסיום האורחים זכו בניצחון בהפרש שני שערים. אורי מור (7) העלה את גליל גולן ליתרון 0:1, אך צמד שערים שכבש יהלי ברויטמן (10,25) חולל מהפך והעניק למטה אשר יתרון 1:2.

במחצית השנייה גליל גולן נעלה את שערה והציגה יכולת התקפית תכליתית. שער שכבש גולן דיין (47) קבע 2:2. מטה אשר נותרה בעשרה שחקנים החל מהדקה ה-64. גליל גולן הצליחה לחולל מהפך משלה עם שער של אביתר לוי (69). שער שכבש עומר ורדי בשלהי המשחק קבע את תוצאת המשחק, ניצחון 2:4 לגליל גולן.

מכבי חיפה - מ.כ נווה יוסף חיפה 2:1

במשחק בין שתי קבוצות המשנה של שני המועדונים החיפאים, הצליחה מ.כ נווה יוסף לזכות בניצחון על קבוצת ילידי 2013 של מכבי חיפה, בה משחק גם אדריאן רפאלוב, בנו של ליאור. כמו במשחק הדרבי הגלילי, גם במשחק הדרבי החיפאי המנצחת הצליחה לחולל מהפך. בדקה ה-29 סאן לייבוביץ' העלה את מכבי חיפה ליתרון 0:1, אך שער שכבש אדם סיף (57) קבע 1:1.

בדקה ה-66 שער שכבש יזן נסראלדין חולל מהפך וסלל את דרכה של נווה יוסף לניצחון 1:2. הירוקים נהנים מאחד המאזנים הטובים בליגה, שעומד כעת על עשרה ניצחונות ושלושה הפסדים. נווה יוסף עלתה למאזן חיובי העומד על שבעה ניצחונות ושישה הפסדים.

הפועל נוף הגליל - מכבי עתלית 1:3

ניצחון שלישי העונה לנוף הגליל, שמודרכת ע"י כדורגלן העבר, גאורגי דרסליה, ששימש בעונה שעברה כמנהל המקצועי של מחלקת הנוער. לעתלית זהו הפסד שני בלבד ב-12 משחקים, לצד חמישה ניצחונות וחמש תוצאות תיקו.

הפועל נוף הגליל ילדים א' (מואיד עויסאת)

במהלך המחצית הראשונה נוף הגליל עלתה ל-0:1, זאת לאחר שאיתי ברטוב, שמתמודד עם אתגרי סוכרת נעורים, כבש שער מרהיב בבעיטה חופשית מ-18 מטרים. עשר דקות לאחר מכן, שער שכבש נבו וקנין השווה ל-1:1. במחצית השנייה שערים שכבשו לזכות המארחת מתנאל גטה ואליא נאסר העניקו לנוף הגליל 1:3.

חיבוק לאמא. שלו ברטוב חוגג עם אמו, עופרה (מואיד עויסאת)

יתר התוצאות

בני ריינה - מ.ס שפרעם 0:2 (כבשו לריינה: ג'וליאן בראנסי, אחמד זראיעה)

בני סכנין - הפועל עירוני כרמיאל 0:1 (כבש למנצחת: מאליק גאליה)

בית"ר עירוני נהריה - מ.ס קרית טבעון 0:4 (כבשו למנצחת: אליעד שאמל, עומאר עודאי, יהב מידאני, גפן גרינברגר)

מ.כ נהלל יזרעאל - עירוני נשר 1:4 (כבשו למנצחת: אורי אפריחם, אלון טל, לירון אסולין, פלאח הייב. כבש לנשר: לידור מולה)