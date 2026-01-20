חלאילה חתם בראשל"צ, בלה יעבור לחדרה?

חלון ההעברות בליגה הלאומית נפתח גם הוא בשבוע שעבר, כאשר קבוצות הליגה השנייה בטיבה בישראל עושות הכול כדי להתחזק לקראת הישורת האחרונה של העונה.

מי שרושמת כבר חיזוק שלישי בשבוע האחרון, במטרה ברורה לעלות לליגת העל, היא הפועל ראשון לציון: לאחר צירופם של עומרי לוזון ואליאן רוחאנא, במועדון הודיעו הבוקר על החתמתו של החלוץ אחמד חלאילה, ששיחק בחצי העונה הראשונה בהפועל חדרה.

החלוץ בן ה-25, גדל בבני סכנין, כאשר בעונה הקודמת שיחק בהפועל עפולה. הוא היה מועמד בקיץ ללוקומוטיב פלובדיב, אך פתח את העונה במדי היורדת מליגת העל, כאשר הוא כבש העונה שלושה שערים.

אחמד חלאילה (איהם ג'בארין)

מי שעוד קרובה לחיזוק היא מ.ס קריית ים: יאסמו כבדה, שעזב את הפועל חיפה, נמצא על סף חתימה בקבוצה וצפוי לחזק את הסגל של המאמן מאור סיסו. מנגד, כריסטיאן בלה יעזוב, כאשר הפועל חדרה היא המועמדת המובילה לקלוט אותו.

יאסמו קבדה (עמרי שטיין)

עוד בחדרה, במועדון עשויים להחתים בעמדת השוער את מתן עמבר, מי שהפך לאחד השוערים הטובים בליגה הלאומית בשנים האחרונות ועשוי לחזק את הקבוצה של ניסו אביטן.