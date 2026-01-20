יום שלישי, 20.01.2026 שעה 14:23
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2426-2720אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

"החלום של תאי: ריאל, ברצלונה או אתלטיקו"

קובי עבד, אביו של הקיצוני, ב"שיחת היום": "הוא מתרגש, זה מעבר גדול, בטוחים שיש ללבאנטה אינטרס לקדם את תאי ולמכור אותו בקרוב". וגם: איינדהובן

|
תאי עבד חוגג (IMAGO)
תאי עבד חוגג (IMAGO)

מעבר גדול לכדורגל הישראלי, כאשר תאי עבד עזב את פ.ס.וו איינדהובן והצטרף לאחת מחמש הליגות הבכירות, לליגה הספרדית, כאשר הוא חתם בלבאנטה. אחרי המעבר המסקרן, אבא של הקיצוני הישראלי המוכשר, קובי עבד, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה עם תאי שם?
”כן, אני בוולנסיה”.

הילד מתרגש?
”מאוד. זו הגשמת חלום שלו מאז שהוא ילד, גם לנו כמשפחה. מעבר גדול מבחינתנו, מקווים שיגשים את החלומות”.

חיכיתם הרבה זמן לזה. למה לבאנטה מכל ההצעות שהיו?
”בחלון האחרון של הקיץ היו לנו מספר ההצעות, שהכי רצינית הייתה אלצ’ה וזה התפוצץ מסיבות פוליטיות בשעות האחרונות של החלון. נכנסנו לחלון של ינואר עם הרבה הצעות באירופה וקבוצות טובות באמריקה. בחרנו בלבאנטה כי המאמן מאוד רוצה אותו ונלחם עלו. הוא נתן לו ביטחון שהוא הולך לשחק הרבה ולהיות משמעותי. הוא אוהב את הסגנון והמחויבות שלו. היו הצעות גם מחטאפה ומיורקה והחלטנו ללכת על לבאנטה, כי אנחנו בטוחים שיש למועדון אינטרס לקדם את תאי ולמכור אותו בטווח הזמן הקרוב”.

תאי עבד (IMAGO)תאי עבד (IMAGO)

מה המטרה?
”החלום זה להגיע לרמות הגבוהות, אבל צריך לעלות מדרגה. לבאנטה יכולה לאפשר את זה”.

מה הוא רוצה?
”אתלטיקו מדריד, ריאל, ברצלונה, זה החלום. אני מאמין שהוא יכול לעשות את זה”.

הוא יצא מאוכזב מאיינדהובן?
”ממש לא. היו תקופות גדולות בקורונה ובמלחמה שתאי היה לבד. הוא התמודד ופ.ס.וו הייתה כמו בית שני שלו, הם תמיד היו בשבילו”.

אני מדבר על זה שהייתה אכזבה מקצועית.
”בהיבט הזה ברור שאנחנו מאוכזבים, כי מבחינת המספרים שהוא הביא שנה שעברה, שחקנים אחרים שעשו פחות ממנו בתפקיד אחר קיבלו הזדמנות. פשוט בתפקיד שלו ישבו לו על המשבצת כוכבים. פטר בוס היה הכי ישיר עם תאי ואמר לו שבסוף העונה יימכרו שחקנים ויתנו לו לשחק. זה לא עניין אותנו, רצינו לעשות בחירות שאנחנו רוצים. לחכות לשנה הבאה, אם וכאשר, בסופו של דבר אנחנו מעריכים את פ.ס.וו מאוד, אבל לחשוב על זה שהוא היה צריך לקבל כמה דקות במשחק, או ללכת להיות משמעותי בליגה הספרדית, ולעזור ללבאנטה להישאר בליגה, ואני מאמין שהם יישארו בליגה, זה יהיה עוד נקודת זכות לתאי”.

תאי עבד (ההתאחדות לכדורגל)תאי עבד (ההתאחדות לכדורגל)

הוא התחיל ללמוד את השפה?
”כן. יש לו מורה פרטית”.

אז עשיתם הכנה בשקט.
”ניסינו לשמור על סודיות כי הניסיון שהיה לנו עם אלצ’ה בקיץ האחרון, בסוף זה התפוצץ. יש לי אינטרס אחד וזה ההצלחה של הילד שלי. אנחנו רוצים לתת לו מעטפת משפחתית בספרד, בשלב הראשון אשתי תעבור להיות איתו. השמיים הם הגבול”.

