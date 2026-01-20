זוארץ: אין אח ורע לצו הסגירה על אצטדיון הי"א

סאגת האצטדיון שיארח את המפגש בין מ.ס אשדוד לבית”ר ירושלים לא יורדת מסדר היום של הבכירים בכדורגל הישראלי ובמשטרה, כאשר אחרי שאתמול (שני) יצאה הודעה מטעם המשטרה שבה היא אומר ש”בכוונתנו שלא לאפשר את קיום המשחק בי”א”, התגובות לא איחרו להגיע והיום גם קולו של יו”ר ההתאחדות, שינו זוארץ, הגיע.

זוארץ פנה למפכ”ל המשטרה דניאל לוי במכתב ורשם: “ראשית אבקש להודות לך, למפקדי ולמפקדות משטרת ישראל, לשוטרים ולשוטרות על תרומתכם לקיומם הסדיר והתקין של משחקי כדורגל בישראל. מוכרים לי היטב האתגרים הגדולים האחרים הניצבים בפני משטרת ישראל ואין לי אלא להביע הערכה רבה לתפקודה”.

אל הנושא המרכזי: “אתה מכיר היטב ולאורך השנים רבות את הכדורגל שלנו ואת החובה התקנונית והערכית להקפיד על עיקרון הביתיות, השוויוניות, ההוגנות והספורטיביות. בלי אלה, יאבד הטעם בקיומה של ליגה תחרותית. פשוטו כמשמעו. בכל הכבוד, איני מכיר נסיבות מיוחדות ו/או חריגות שיש בהן כדי להוציא צו סגירה לאצטדיון הי”א, כפי שהבהיר במכתב רשמי סנ”צ רונן עמרם, למשחק שעתיד להתקיים ביום אשדוד לבית”ר”.

שינו זוארץ (שחר גרוס)

עוד רשם: “עסקינן בקבוצה ובאצטדיון שאירחו רק העונה שלושה משחקים מול קבוצות עם קהלים עצומים, באצטדיון מלא באוהדות ואוהדים, והכל לשמחת כולנו, והרבה בזכות משטרת ישראל, עבר לשביעות רצון כל הצדדים – הפועל ת”א, מכבי ת”א, מכבי חיפה. דבר במבנה האצטדיון או בסביבה הקרובה לו לא השתנה ממועד המשחקים האמורים ועד למועד המשחק הקרוב בו עסקינן. או לקראת המשחק בו תתארח הפועל ב”ש בי”א בחודש פברואר הקרוב”.

זוארץ המשיך: “רשימת הדרישות שהציב סנ”צ עמרם, בגיבוי ממ”ז דרום, ניצב חיים בובליל, לשינוי החלטת הסגירה המסתמנת, היא הלכה למעשה הצעה שלא ניתן לעמוד בה ואין לה אח ורע באף משחק אחר, ודאי מבין אלה שציינתי במכתבתי אלייך. העלויות הנדרשות לפיה, נאמדות מאות אלפי שקלים ומזכירת משחקים של חצאי גמר/גמר גביע המדינה, נבחרות, וכאלה שמגיעים אליהם כ-30 אלף אוהדים”.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

המכתב המשיך: “עסקינן באצטדיון שהקיבולת המקסימלית שלו היא כ-5,000 צופים. עושה רושם כי הרשימה הזאת נועדה לייצר אליבי לאי קיום המשחק האמור. פנייתי זאת אלייך באה במטרה לקיים פגישה דחופה בנושא, כפי שאנחנו עושים לא פעם, ולבחון פעם נוספת את ההחלטה המסתמנת. אני מתחייב כי ההתאחדות לכדורגל, ודאי מנהלת הליגות, מ.ס אשדוד, בית”ר ירושלים, עיריית אשדוד, יעשו יעד עם משטרת ישראל כל שלאל ידם כדי לסייע בעריכת המשחק באצטדיון הי”א ולהבטיח את שלום הציבור, עניין שעומד תמיד בראש מעינייה של משטרת ישראל ושלנו”.

לסיכום: “היה והחלטת משטרת ישראל בנושא לא תשתנה, בכוונתי להורות ליועץ המשפטי בהתאחדות לכדורגל לעתור בהקדם לבית המשפט כדי שיבחן את מכלול השיקולים ויקבל החלטה בנושא, כפי שעשה בעבר. אני סמוך ובטוח כי משטרת ישראל מכירה בחשיבות עיקרון הביתיות, השוויוניות ההוגנות והספורטיבית ובכוחה לקיים את המשחק האמור בין אשדוד לבית”ר ירושלים במועדו ובאצטדיון הי”א. נשמח, כמו תמיד, להיות שם יחד איתך”.