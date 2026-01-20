יום שלישי, 20.01.2026 שעה 11:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

זוארץ: אין אח ורע לצו הסגירה על אצטדיון הי"א

יו"ר ההתאחדות שלח מכתב למפכ"ל המשטרה דניאל לוי בעקבות הסאגה סביב אשדוד נגד בית"ר: "תקיימו פגישה נוספת. ללא שינוי בהחלטה, נעתור לבית המשפט"

|
יוג'ין אנסה בורח לעומר אצילי (אורן בן חקון)
יוג'ין אנסה בורח לעומר אצילי (אורן בן חקון)

סאגת האצטדיון שיארח את המפגש בין מ.ס אשדוד לבית”ר ירושלים לא יורדת מסדר היום של הבכירים בכדורגל הישראלי ובמשטרה, כאשר אחרי שאתמול (שני) יצאה הודעה מטעם המשטרה שבה היא אומר ש”בכוונתנו שלא לאפשר את קיום המשחק בי”א”, התגובות לא איחרו להגיע והיום גם קולו של יו”ר ההתאחדות, שינו זוארץ, הגיע.

זוארץ פנה למפכ”ל המשטרה דניאל לוי במכתב ורשם: “ראשית אבקש להודות לך, למפקדי ולמפקדות משטרת ישראל, לשוטרים ולשוטרות על תרומתכם לקיומם הסדיר והתקין של משחקי כדורגל בישראל. מוכרים לי היטב האתגרים הגדולים האחרים הניצבים בפני משטרת ישראל ואין לי אלא להביע הערכה רבה לתפקודה”.

אל הנושא המרכזי: “אתה מכיר היטב ולאורך השנים רבות את הכדורגל שלנו ואת החובה התקנונית והערכית להקפיד על עיקרון הביתיות, השוויוניות, ההוגנות והספורטיביות. בלי אלה, יאבד הטעם בקיומה של ליגה תחרותית. פשוטו כמשמעו. בכל הכבוד, איני מכיר נסיבות מיוחדות ו/או חריגות שיש בהן כדי להוציא צו סגירה לאצטדיון הי”א, כפי שהבהיר במכתב רשמי סנ”צ רונן עמרם, למשחק שעתיד להתקיים ביום אשדוד לבית”ר”.

שינו זוארץ (שחר גרוס)שינו זוארץ (שחר גרוס)

עוד רשם: “עסקינן בקבוצה ובאצטדיון שאירחו רק העונה שלושה משחקים מול קבוצות עם קהלים עצומים, באצטדיון מלא באוהדות ואוהדים, והכל לשמחת כולנו, והרבה בזכות משטרת ישראל, עבר לשביעות רצון כל הצדדים – הפועל ת”א, מכבי ת”א, מכבי חיפה. דבר במבנה האצטדיון או בסביבה הקרובה לו לא השתנה ממועד המשחקים האמורים ועד למועד המשחק הקרוב בו עסקינן. או לקראת המשחק בו תתארח הפועל ב”ש בי”א בחודש פברואר הקרוב”.

זוארץ המשיך: “רשימת הדרישות שהציב סנ”צ עמרם, בגיבוי ממ”ז דרום, ניצב חיים בובליל, לשינוי החלטת הסגירה המסתמנת, היא הלכה למעשה הצעה שלא ניתן לעמוד בה ואין לה אח ורע באף משחק אחר, ודאי מבין אלה שציינתי במכתבתי אלייך. העלויות הנדרשות לפיה, נאמדות מאות אלפי שקלים ומזכירת משחקים של חצאי גמר/גמר גביע המדינה, נבחרות, וכאלה שמגיעים אליהם כ-30 אלף אוהדים”.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

המכתב המשיך: “עסקינן באצטדיון שהקיבולת המקסימלית שלו היא כ-5,000 צופים. עושה רושם כי הרשימה הזאת נועדה לייצר אליבי לאי קיום המשחק האמור. פנייתי זאת אלייך באה במטרה לקיים פגישה דחופה בנושא, כפי שאנחנו עושים לא פעם, ולבחון פעם נוספת את ההחלטה המסתמנת. אני מתחייב כי ההתאחדות לכדורגל, ודאי מנהלת הליגות, מ.ס אשדוד, בית”ר ירושלים, עיריית אשדוד, יעשו יעד עם משטרת ישראל כל שלאל ידם כדי לסייע בעריכת המשחק באצטדיון הי”א ולהבטיח את שלום הציבור, עניין שעומד תמיד בראש מעינייה של משטרת ישראל ושלנו”.

לסיכום: “היה והחלטת משטרת ישראל בנושא לא תשתנה, בכוונתי להורות ליועץ המשפטי בהתאחדות לכדורגל לעתור בהקדם לבית המשפט כדי שיבחן את מכלול השיקולים ויקבל החלטה בנושא, כפי שעשה בעבר. אני סמוך ובטוח כי משטרת ישראל מכירה בחשיבות עיקרון הביתיות, השוויוניות ההוגנות והספורטיבית ובכוחה לקיים את המשחק האמור בין אשדוד לבית”ר ירושלים במועדו ובאצטדיון הי”א. נשמח, כמו תמיד, להיות שם יחד איתך”.

