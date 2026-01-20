יום שלישי, 20.01.2026 שעה 17:33
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

יואב כץ: אני מקווה שגל אראל יאמן נגד ריינה

בעלי הפועל חיפה דיבר ב"שיחת היום" בצל המשבר של קבוצתו: "חושב שיש לנו את השחקנים והמאמן לצאת מזה. גראפי? מקווה שיבוא, דיברנו עם הסוכן שלו"

|
גל אראל (רדאד ג'בארה)
גל אראל (רדאד ג'בארה)

מה יהיה עם הפועל חיפה? הקבוצה של גל אראל ממשיכה להידרדר וסופרת כבר חמישה משחקים ברציפות ללא ניצחון. אתמול (שני) היא הפסידה 3:1 לעירוני קריית שמונה ויש שני ניצחונות בלבד ב-13 המשחקים האחרונים, כך שהיא רחוקה רק ארבע נקודות מהפועל ירושלים. הבעלים יואב כץ דיבר על המשבר העמוק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

לאזטיץ’ עוד מאמן מכבי ת”א, גל אראל עוד מאמן הפועל חיפה?
”כן”.

הוא ידריך את הקבוצה מול ריינה?
”אני מקווה. המצב של הקבוצה מאוד מדאיג אותי אבל אני חושב שיש לנו את השחקנים הנכונים והמאמן הנכון לצאת מזה”.

מה אתה הולך לעשות בימים הקרובים?
”עוד לא שוחחתי עם גל אראל, אבל אני בקשר עם השחקנים והצוות, ההחלטות שיתקבלו נעשה את זה ביחד. נתכונן כמו שצריך לריינה וננצח את המשחק”.

יואב כץ (עמרי שטיין)יואב כץ (עמרי שטיין)

הולך להיות משחק קשה.
”ריינה תמיד היו קבוצה טובה”.

יש לך אנשים שאתה סומך עליהם בתוך הקבוצה. מי הכי קרובים אליך עכשיו?
”אני קרוב עם כולם. כל הצוות”.

אתה חושש מירידת ליגה?
”אני צריך להיות טיפש לא לחשוש מזה. יש יותר מחצי ליגה אבל אי אפשר להתעלם מהמצב”.

שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (שחר גרוס)שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (שחר גרוס)

אם מפסידים לריינה אתם נכנסים למסלול לירידה.
”אנחנו ננצח את ריינה בשבת”.

אתה נשמע אופטימי.
”אם אהיה פסימי לא ננצח”.

המשחק בשש וחצי, תעשה להם שיחת זום?
”לא יודע אם אעשה שיחה כזאת”.

גראפי יגיע להפועל חיפה?
”אני מקווה, אבל לא יודע”.

איפה זה עומד?
”למכבי ת”א יש בעיות משלה”.

השחקן רוצה לבוא אליכם?
”לא דיברתי איתו, אבל אני חושב שהוא רוצה לבוא. דיברתי עם הסוכנים ואנחנו מקווים שהוא יבוא”.

יואב גראפי (ראובן שוורץ)יואב גראפי (ראובן שוורץ)

תשקיע בעוד שחקנים?
”הבאנו קשר מנבחרת גיאורגיה, חתם בלם ששיחק בליגה השבדית. מקווה שזה מספיק”.

אז לא תהיה חתום על ירידת ליגה נוספת?
”אני מקווה”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */