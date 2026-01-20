יום שלישי, 20.01.2026 שעה 11:18
כדורגל ישראלי

בא לאירופה: עופרי ארד חתם בסטיאווה בוקרשט

הבלם/קשר שהחל את דרכו במכבי חיפה ועשה חיל בקייראט גם בליגה וגם בליגת האלופות מגיע לתחנה ראשונה ביבשת הישנה, כשהצטרף למועדון הפאר מרומניה

|
גלעד קצב, אדם קידן, עידן כסיף ועופרי ארד (פרטי)
גלעד קצב, אדם קידן, עידן כסיף ועופרי ארד (פרטי)

עופרי ארד רשם קריירה מוצלחת מאוד במכבי חיפה ולאחר מכן גם בקייראט, אבל כעת הגיע הזמן לפרק חדש בקריירה. הבלם/קשר חתם באופן רשמי היום (שלישי) בקבוצה חדשה וביעד ראשון באירופה, כאשר הוא הצטרף לסטיאווה בוקרשט.

ארד הגיע לרומניה כדי לעבור בדיקות ולחתום באופן רשמי בקבוצת הפאר המקומית, ואכן הוא חתם יחד עם סוכניו אדם קידן, עידן כסף וגלעד קצב, כאשר הוא גם קיבל את הספרה 15. השחקן הגיע יחד עם אשתו, התקבל בחום על ידי המנהל המקצועי מיחאי סטויקה והמאמן הקפריסאי אליאס.

ארד החל את דרכו כאמור במכבי חיפה אצלה גם עלה לבוגרת ואף היה שותף לשתי אליפויות בשושלת המדהימה תחת ברק בכר בקדנציה הראשונה של המאמן, כאשר הוא גם זכה עם הקבוצה מהכרמל באלוף האלופים פעם אחת ובגביע הטוטו פעם אחת.

עופרי ארד חותם עם אדם קידן, גלעד קצב ועידן כסיף (פרטי)עופרי ארד חותם עם אדם קידן, גלעד קצב ועידן כסיף (פרטי)

בקזחסטן הוא הספיק לזכות בשתי אליפויות ומעל הכל לרשום השתתפות מדהימה בליגת האלופות, עם הופעות יוצאות דופן והדובדבן שבקצפת היה השער נגד אינטר. לארד יש שם 10 הופעות במדי נבחרת ישראל, אך לאחרונה המאמן רן בן שמעון דווקא בחר שלא לזמן אותו על אף היכולת הטובה בקייראט.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */