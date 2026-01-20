בא לאירופה: עופרי ארד חתם בסטיאווה בוקרשט

עופרי ארד רשם קריירה מוצלחת מאוד במכבי חיפה ולאחר מכן גם בקייראט, אבל כעת הגיע הזמן לפרק חדש בקריירה. הבלם/קשר חתם באופן רשמי היום (שלישי) בקבוצה חדשה וביעד ראשון באירופה, כאשר הוא הצטרף לסטיאווה בוקרשט.

ארד הגיע לרומניה כדי לעבור בדיקות ולחתום באופן רשמי בקבוצת הפאר המקומית, ואכן הוא חתם יחד עם סוכניו אדם קידן, עידן כסף וגלעד קצב, כאשר הוא גם קיבל את הספרה 15. השחקן הגיע יחד עם אשתו, התקבל בחום על ידי המנהל המקצועי מיחאי סטויקה והמאמן הקפריסאי אליאס.

ארד החל את דרכו כאמור במכבי חיפה אצלה גם עלה לבוגרת ואף היה שותף לשתי אליפויות בשושלת המדהימה תחת ברק בכר בקדנציה הראשונה של המאמן, כאשר הוא גם זכה עם הקבוצה מהכרמל באלוף האלופים פעם אחת ובגביע הטוטו פעם אחת.

עופרי ארד חותם עם אדם קידן, גלעד קצב ועידן כסיף (פרטי)

בקזחסטן הוא הספיק לזכות בשתי אליפויות ומעל הכל לרשום השתתפות מדהימה בליגת האלופות, עם הופעות יוצאות דופן והדובדבן שבקצפת היה השער נגד אינטר. לארד יש שם 10 הופעות במדי נבחרת ישראל, אך לאחרונה המאמן רן בן שמעון דווקא בחר שלא לזמן אותו על אף היכולת הטובה בקייראט.