4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

כתב אישום על הברחת פירוטכניקה לבלומפילד

ליאם דניאל רביבו (18) נאשם שהחביא 8 רימוני עשן ו-17 אבוקות בתוך קיר בשירותים לפני הדרבי. הפרקליטות דורשת מעצר עד תום ההליכים: "חשש לאסון"

|
הסליק בבלומפילד (משטרת ישראל)
הסליק בבלומפילד (משטרת ישראל)

אירועי הדרבי לא יורדים מסדר היום: פרקליטות מחוז תל אביב הגישה לבית משפט השלום בעיר כתב אישום חמור נגד ליאם דניאל רביבו, צעיר בן 18 מתל אביב, בגין הכנסת רימוני עשן ואבוקות למשחק בין מכבי להפועל ת"א בשבוע שעבר.

על פי כתב האישום, ב-14 בינואר החזיק רביבו ב-8 רימוני עשן וב-17 אבוקות. במועד שקדם למשחק, הוא הצליח להכניס את אמצעי הלחימה לתוך תחומי האצטדיון והטמין אותם בתוך פתח בקיר באחד מתאי השירותים.

הדרמה הגיעה לשיאה סמוך לשעה 19:30, כחצי שעה לפני שריקת הפתיחה. רביבו הגיע לתא השירותים והחל להוציא את השקיות מהמחבוא שבקיר, אלא שהוא לא ידע שבאותן דקות בלשי המשטרה כבר עקבו אחריו. המשטרה, שקיבלה דיווח ממנהל האצטדיון לאחר שעובד במקום הבחין בחבילה החשודה, התקינה במקום מצלמת תצפית שתיעדה את המואשם "על חם" כשהוא מאיר עם פנס לתוך הקיר ושולף את השקית.

"יכול להזיק לאדם": חשש כבד מאסון

בבקשת המעצר עד תום ההליכים שהגיש עו"ד אברהם ישי מפרקליטות מחוז ת"א, מובהר עד כמה חמור האירוע יכול היה להסתיים. חוות דעת של מומחה חבלה קבעה כי רימוני העשן שנתפסו הם "רימון יד מס' 5", שבכוחם להזיק לאדם בעת הפעלתם.

שוטרים בבלומפילד (ראובן שוורץ)שוטרים בבלומפילד (ראובן שוורץ)

"ניתן רק לדמיין מה היה קורה לולא עצרה אותו המשטרה", נכתב בבקשה. "תופעת האלימות במגרשי הכדורגל היא תופעה מכוערת ומסוכנת. התלהטות יצרים בנסיבות כאלה עלולה להוביל לאסונות המוניים".

גרסת הנאשם: "פתחתי מתוך סקרנות"

מעצרו של רביבו הוארך עד היום, והפרקליטות הודיעה כי היא שוקלת לבקש עונש מאסר בפועל אם יורשע. מעניין לציין כי בחקירתו סיפק הנאשם גרסאות תמוהות: תחילה טען שנכנס לשירותים רק כדי להטיל את מימיו, ובהמשך, לאחר שהוצגו לו הסרטונים מהמצלמה הנסתרת, טען שפתח את הפתח בקיר "מתוך סקרנות" וכי החזיק בשקית פשוט כי היא "עניינה אותו".

למרות חומרת המעשים, המדינה ציינה כי תשקול להסכים למעצר בפיקוח אלקטרוני, במידה והנאשם, לו אין הרשעות קודמות, יציע מפקחים ומקום מתאים שיעמדו בבדיקת בית המשפט.

