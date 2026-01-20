ולדאנו: ארבלואה מכתים את התדמית של ריאל

הרוחות בריאל מדריד סוערות, והפעם זה לא קשור למה שקורה על הדשא. חורחה ולדאנו, דמות שבמשך עשורים הייתה מזוהה עם הבלאנקוס כמאמן וכמנהל ספורטיבי, ולפני כן כמובן כשחקן, בחר לצאת בביקורת פומבית נגד המאמן החדש, אלברו ארבלואה, בעקבות דבריו השנויים במחלוקת לאחר הניצחון על לבאנטה.

ולדאנו שזכה עם ארגנטינה במונדיאל 1986 ושימש בתפקידים בכירים בברנבאו בשלוש קדנציות שונות, לא אהב את הניסיון של ארבלואה לצבוע את מחאת הקהל נגד הנשיא פלורנטינו פרס כ"אנטי מדרידיסטית".

"הוא אמר שהוא יודע מה עומד מאחורי השריקות? כנראה שיש לו מידע טוב יותר מלי", עקץ ולדאנו בשידור, "אני זר לחלוטין לכל התנועות ה'פוליטיות', נקרא לזה ככה, שקיימות סביב המועדון כרגע. אני לא בטוח שזה רעיון טוב לחשוף או לדבר על הדברים האלה, כי זה רק מכתים את התדמית של המועדון. ריאל מדריד שייכת לכולנו, לא רק לצד אחד".

חורחה ולדאנו (רויטרס)

המתקפה של ולדאנו הגיעה בתגובה למילים של ארבלואה במסיבת העיתונאים. כזכור, המאמן החדש בחר להתייצב כחומת מגן מול הקהל בברנבאו שדרש את התפטרותו של פלורנטינו פרס.

"אני יודע מאיפה השריקות מגיעות", ירה ארבלואה, "הן לא מגיעות מאנשים שלא אוהבים את פלורנטינו, אלא מאנשים שלא אוהבים את ריאל מדריד. לא יעבדו עליי. פלורנטינו הוא הדמות הכי חשובה במועדון לצד סנטיאגו ברנבאו".

העימות המילולי בין ולדאנו, שמייצג את ה"אולד סקול" והממלכתיות של המועדון, לבין ארבלואה, שמייצג קו לוחמני ובלתי מתפשר כלפי המבקרים, חושף את השבר העמוק שקיים כרגע בבירת ספרד. בזמן שהקבוצה מנסה להיצמד לצמרת, נראה שהמלחמות האמיתיות מתרחשות במיקרופונים.