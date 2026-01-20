גד עמוס מחכה שריינה תמצא שוער שני ותשחררו

גד עמוס מחכה עדיין לאור הירוק ממכבי בני ריינה, על מנת שזאת תסכים לשחררו. כזכור, השוער, שעובר סיטואציה לא פשוטה כבר מספר חודשים, כאשר עבר ממעמד של האופציה הראשונה בין הקורות למשנית, פנה לראשי המועדון וביקש להשתחרר מיידית. בקבוצה צפויים להסכים ולשחרר אותו, רק אחרי שימצאו מישהו שיכול להוות אלטרנטיבה טובה לליאור גליקליך.

בריינה מודעים למצב הקשה של הקבוצה בתחתית הליגה ומנסים למצוא פתרונות הולמים לסגל שירוץ עד תום העונה. ג'וניור פיוס, שקיבל הודעה למצוא קבוצה, ממשיך להתאמן, כמו גם עמנואל בנדה, שלפני פחות מחודש לא היה בתוכניות המקצועיות. סער פדידה, שלא נכלל בסגל בשני המשחקים האחרונים, בוחן מספר אופציות.

הקבוצה הצפונית יוצאת במחזור הקרוב למשחק קריטי עבורה מול הפועל חיפה, שמגיעה עם צרות משלה. בריינה יודעים שכל תוצאה פרט לניצחון תחמיר עד מאוד את מצבה בתחתית הליגה. במועדון מודעים לכך שלירידה ללאומית תהיה השפעה מכרעת לגבי עתידם של מרבית השחקנים ובכללם כוכב הקבוצה אנטוניו ספר, שחוזר לעניינים אחרי פציעה ארוכה ומחזיק חוזה לשנתיים נוספות.