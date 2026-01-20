מערכת ONE
20/01/2026 19:45
ראיין שרקי מוקף בשחקני בודה גלימט (IMAGO)
אחרי למעלה מחודש של הפסקה, המפעל הטוב ביותר שיש לכדורגל העולמי להציע שוב איתנו. מנצ’סטר סיטי מתארחת אצל בודה גלימט במסגרת המחזור השביעי של הצ’מפיונס ליג, במטרה לעשות צעד נוסף אל עבר הבטחת המקום בשמינית הגמר ולדלג על שלב הפלייאוף.
התכולים נמצאים במקום הרביעי עם ארבעה ניצחונות, הפסד אחד ותוצאת תיקו אחת, כשרק באיירן מינכן שעם חמישה ניצחונות והפסד אחד וארסנל שמושלמת מעליהם, בעוד שהם בשוויון נקודות עם פ.ס.ז’. מעבר לטבלה, פפ גווארדיולה והשחקנים שלו ינסו לשכוח מהדרבי, בו אמנם הפסידו רק 2:0, אך על הדשא זה הרגיש כמו תבוסה לכל דבר.
מהצד השני, הליגה הנורבגית הסתיימה לה די מזמן ובודה גלימט לא הצליחה לזכות באליפות, כאשר היא סיימה נקודה אחת פחות מוויקינג. המארחת לא שיחקה משחק רשמי מאז המפגש האחרון באלופות, שהיה לפני כמעט חודש וחצי נגד דורטמונד, וזה נגמר ב-2:2.
בתווך, בודה גלימט כן ערכה שני משחקי אימון, כאשר היא ניצחה קבוצה מהונגריה 1:4 וגברה על כרונינגן 0:4. בכל מקרה, מי שזה מפגש מעט פיקנטי בשבילו הוא כמובן ארלינג הולאנד, שחזר למולדתו, אותה העלה למונדיאל על חשבונה של ישראל ממש לא מזמן.
מחצית שניה
-
'48
-
- ריינדרס מסר לאו'ריילי שהחזיר לו, וההולנדי פרץ בין שני שחקנים כדי לבעוט היישר לידיו של חייקין
מחצית ראשונה
-
'45
- רגע לפני הירידה להפסקה, הולאנד סיפק החמצה נוספת אחרי שהתקפה שהתחילה ברגליו של טיג'אני ריינדרס הסתיימה במסירה של ניקו או'ריילי אל החלוץ הנורבגי, שמקרוב שלח עוד הזדמנות החוצה
-
'39
- יינס פטר האוגה הצליח לנצל עוד חוסר תיאום וביטחון במרכז הגנת האורחת כשפרץ קדימה ולבסוף מסר אל הוג, שחיפש להשלים שלושער, אבל הוכיח שהוא גם יודע להחמיץ כששלח את הכדור החוצה
-
'35
- אחרי דקות בהלם, הסיטיזנס הצליחו להשיג קרן שהוגבהה אל ראשו של רודרי. הספרדי הניח את הכדור אצל הולאנד, אבל האחרון לא פגש טוב את הכדור והחמיץ מקרוב
-
'24
- שער! בודה גלימט עלתה ל-0:2: מה קורה פה?! הבליץ הנורבגי נמשך. בדרך כלל אמירה כזו מופנית להולאנד, אלא שהפעם הוא בצד הסופג כשטעות נוספת בהגנת הטלאים בתכול הובילה את בלומברג למסירת רוחב נוסף אל הוג, שסובב לרשת כדי להכפיל את ההובלה
-
'22
- שער! בודה גלימט עלתה ל-0:1 מפתיע על מנצ'סטר סיטי: בניגוד גמור למהלך המשחק, הנורבגים יצאו להתקפה מתפרצת בסיום אולה בלומברג הגביה כדור לראשו של קספר הוג, שהצליח לברוח לשומר שלו ולנגוח בין רגליו של ג'יאנלואיג'י דונארומה
-
'10
- ארלינג הולאנד הגיע להזדמנות ראשונה בהתמודדות כשקיבל כדור ברחבה וניסה להקשית מעל חייקין, אבל השוער היה ערני וקלט את הכדור
-
'7
- מיד אחר כך פיל פודן הגביה את כדור הקרן זכר להצלה של חייקין, כשהקשר מצא את ראשו של מקס אליין, שנגח כדור שהלך מחוץ למסגרת
-
'6
- אחרי שבודה גלימט הייתה יותר קרובה להגיע למצב ראשון כבר בפתיחה, בסופו של דבר מנצ'סטר סיטי הייתה הראשונה לסכן את השער כשצירופי מסירות בצד הימני הובילו בסופו של דבר לבעיטה מרגלי ריאן שרקי, ששלח בעיטה חזקה שנעצרה על ידי ניקיטה חייקין
-
'1
- חשוב לציין: המשחק משוחק על דשא סינטטי. האם זה ייתן יתרון למארחת הנורבגית?
-
'1
- השופט סוון יבלונסקי הוציא את המשחק בין בודה גלימט למנצ'סטר סיטי לדרך! האם התכולים יעשו צעד נוסף אל עבר הבטחת מקומם בשמינית הגמר, או שהמארחת מנורבגיה תצליח להפתיע?