מחצית: אינטר - ארסנל 2:1

אחרי פגרה של כמעט חודש וחצי, התחרות הגדולה ביותר בכדורגל העולמי חוזרת אלינו, כשבמוקד, אינטר מארחת בסן סירו את ארסנל, למפגש ענק במסגרת המחזור השביעי של שלב הליגה בליגת האלופות. במקביל, נאפולי יוצאת למשחק חוץ אצל פ.צ קופנהאגן, שצמודה אליה בטבלה.

אינטר – ארסנל 1:1

אחד המשחקים הגדולים ביותר שליגת האלופות יכולה להציע לנו, בטח העונה. מצד אחד, ניצבת החבורה של כריסטיאן צ’יבו, שבאה במומנטום חיובי עם שישה משחקים רצופים ללא הפסד בכל המסגרות, ויודעת ש-3 נקודות היום יהיו צעד ענק להעפלה ישירה לשמינית הגמר. מהצד השני באים התותחנים, שלדעת רבים הם הקבוצה הטובה ביותר בעולם השנה, וזה מגובה במספרים, כאשר הם היחידים שעדיין מושלמים במפעל העונה.

דקה 10: שער! ארסנל עלתה ל-0:1! התקפה קבוצתית נהדרת של התותחנים הסתיימה עם דחיקה של גבריאל ז’זוס מתוך הרחבה, ישר לרשת של יאן זומר.

גבריאל ז'זוס חוגג (IMAGO)

שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

דקה 18: שער! אינטר השוותה ל-1:1: פטר סוצ’יץ’ עט על ריבאונד ומקו ה-16 שחרר כדור אדיר לחיבורים של דויד ראיה.

פטר סוצ'יץ' חוגג (IMAGO)

שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)

דקה 31: שער! ארסנל עלתה ל-1:2! לאנדרו טרוסאר הגיע ראשון לקרן של בוקאיו סאקה כדי לנגוח ברכות, כדור שז’זוס דחק מקרוב בראשו והשלים צמד גדול!

גבריאל ז'זוס ולאנדרו טרוסאר חוגגים (IMAGO)

גבריאל ז'זוס חוגג עם שחקני ארסנל (IMAGO)

פ.צ קופנהאגן – נאפולי 1:0

שתי הקבוצות נמצאות ערב המחזור בשני המקומות האחרונים שמובילים לשלב 32 האחרונות במפעל. החבורה של אנטוניו קונטה עם שמונה משחקים רצופים ללא הפסד בכל המסגרות, כשהיא יודעת שהיא צריכה ניצחון היום על מנת לא להסתבך במאבקי ההעפלה. מהצד השני, המארחת ניצחה 2:3 דרמטי במיוחד את ויאריאל במחזור האחרון ותנסה לשמור את 3 הנקודות בבית גם הערב.

דקה 36: תומאס דילייני ביצע עבירה גסה על סטינסלב לובוטקה ואחרי התערבות מערכת ה-VAR, הורחק בכרטיס אדום ישיר! קופנהאגן נותרת בעשרה שחקנים.

דקה 39: שער! נאפולי עלתה ל-0:1! האיטלקים ניצלו את היתרון המספרי מהר מאוד, כשסקוט מקטומיניי עלה מצוין לכדור קרן ושחרר נגיחה נהדרת ישר לפינת הרחוקה.