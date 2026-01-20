יום שלישי, 20.01.2026 שעה 22:49
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
139-137מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
717-127קלאב ברוז'23
711-66נאפולי24
716-106פ.צ. קופנהאגן25
614-127בודה גלימט26
68-66בנפיקה ליסבון27
69-46פאפוס28
615-76אוניון סן ז'ילואז29
59-46אתלטיק בילבאו30
513-66אולימפיאקוס31
416-86איינטרכט פרנקפורט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
119-57קייראט36

מחצית: אינטר - ארסנל 2:1

ליגת אלופות, מחזור 7: קרב ענקיות בסן סירו. ז'זוס מוליך את התותחנים ליתרון עם צמד נהדר, סוצ'יץ' השווה זמנית. במקביל: קופנהאגן - נאפולי 1:0

|
בוקאיו סאקה מול פדריקו דימרקו (IMAGO)
בוקאיו סאקה מול פדריקו דימרקו (IMAGO)

אחרי פגרה של כמעט חודש וחצי, התחרות הגדולה ביותר בכדורגל העולמי חוזרת אלינו, כשבמוקד, אינטר מארחת בסן סירו את ארסנל, למפגש ענק במסגרת המחזור השביעי של שלב הליגה בליגת האלופות. במקביל, נאפולי יוצאת למשחק חוץ אצל פ.צ קופנהאגן, שצמודה אליה בטבלה.

אינטר – ארסנל 1:1

אחד המשחקים הגדולים ביותר שליגת האלופות יכולה להציע לנו, בטח העונה. מצד אחד, ניצבת החבורה של כריסטיאן צ’יבו, שבאה במומנטום חיובי עם שישה משחקים רצופים ללא הפסד בכל המסגרות, ויודעת ש-3 נקודות היום יהיו צעד ענק להעפלה ישירה לשמינית הגמר. מהצד השני באים התותחנים, שלדעת רבים הם הקבוצה הטובה ביותר בעולם השנה, וזה מגובה במספרים, כאשר הם היחידים שעדיין מושלמים במפעל העונה.

דקה 10: שער! ארסנל עלתה ל-0:1! התקפה קבוצתית נהדרת של התותחנים הסתיימה עם דחיקה של גבריאל ז’זוס מתוך הרחבה, ישר לרשת של יאן זומר.

גבריאל זגבריאל ז'זוס חוגג (IMAGO)
שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

דקה 18: שער! אינטר השוותה ל-1:1: פטר סוצ’יץ’ עט על ריבאונד ומקו ה-16 שחרר כדור אדיר לחיבורים של דויד ראיה.

פטר סוצפטר סוצ'יץ' חוגג (IMAGO)
שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)

דקה 31: שער! ארסנל עלתה ל-1:2! לאנדרו טרוסאר הגיע ראשון לקרן של בוקאיו סאקה כדי לנגוח ברכות, כדור שז’זוס דחק מקרוב בראשו והשלים צמד גדול!

גבריאל זגבריאל ז'זוס ולאנדרו טרוסאר חוגגים (IMAGO)
גבריאל זגבריאל ז'זוס חוגג עם שחקני ארסנל (IMAGO)

פ.צ קופנהאגן – נאפולי 1:0

שתי הקבוצות נמצאות ערב המחזור בשני המקומות האחרונים שמובילים לשלב 32 האחרונות במפעל. החבורה של אנטוניו קונטה עם שמונה משחקים רצופים ללא הפסד בכל המסגרות, כשהיא יודעת שהיא צריכה ניצחון היום על מנת לא להסתבך במאבקי ההעפלה. מהצד השני, המארחת ניצחה 2:3 דרמטי במיוחד את ויאריאל במחזור האחרון ותנסה לשמור את 3 הנקודות בבית גם הערב.

דקה 36: תומאס דילייני ביצע עבירה גסה על סטינסלב לובוטקה ואחרי התערבות מערכת ה-VAR, הורחק בכרטיס אדום ישיר! קופנהאגן נותרת בעשרה שחקנים.

דקה 39: שער! נאפולי עלתה ל-0:1! האיטלקים ניצלו את היתרון המספרי מהר מאוד, כשסקוט מקטומיניי עלה מצוין לכדור קרן ושחרר נגיחה נהדרת ישר לפינת הרחוקה.

