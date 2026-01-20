יום שלישי, 20.01.2026 שעה 11:19
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%4072-434937דטרויט פיסטונס
63%4161-446138בוסטון סלטיקס
59%4260-435437פילדלפיה 76'
55%4718-477240קליבלנד קאבלירס
54%4418-443439טורונטו ראפטורס
54%4242-430837ניו יורק ניקס
50%4177-415536אורלנדו מג'יק
50%4511-451538מיאמי היט
50%4534-446438שיקגו בולס
44%4879-481641אטלנטה הוקס
42%4388-423638מילווקי באקס
38%4488-454039שארלוט הורנטס
30%4235-404237ברוקלין נטס
24%4670-428438וושינגטון וויזארדס
22%4773-441240אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%4113-458338אוקלהומה ת'אנדר
69%4571-475039דנבר נאגטס
68%4160-434637סן אנטוניו ספרס
64%3977-422136יוסטון רוקטס
64%4499-468339מינסוטה טימברוולבס
61%4240-437838פיניקס סאנס
60%4515-469740גולדן סטייט ווריורס
58%4200-415136לוס אנג'לס לייקרס
50%4715-466140פורטלנד בלייזרס
45%4256-423738לוס אנג'לס קליפרס
42%4635-455640דאלאס מאבריקס
41%4302-424437ממפיס גריזליס
33%4966-469039יוטה ג'אז
31%4685-432639סקרמנטו קינגס
24%5005-470041ניו אורלינס פליקנס

סיים את העונה: קרע ברצועה הצולבת לבאטלר

אכזרי: אחד הכוכבים של גולדן סטייט נפגע בברך במהלך המפגש נגד מיאמי ואחרי שעבר בדיקה הוא התגלה עם אחת הפציעות הקשות שיש. האם ייאלץ לפרוש?

|
ג'ימי באטלר צורח מכאבים (רויטרס)
ג'ימי באטלר צורח מכאבים (רויטרס)

כמה שאנחנו אוהבים את הספורט, הכדורגל, הכדורסל, טניס, פוטבול, כל אחד ומה שהוא חובב, יש גם את החלק האכזרי, הדברים הלא נעימים, ואחד מהם זה פציעות. בגיל 36, ייתכן שראינו את סוף דרכו של ג’ימי באטלר בכדורסל, כאשר הכוכב קרע את הרצועה הצולבת וסיים את עונה.

באטלר נפגע במהלך הניצחון הלילה (בין שני לשלישי) של גולדן סטייט על מיאמי, כאשר הוא נחת לא טוב על הברך. הוא מיד פונה לחדר ההלבשה כשחבריו מחזיקים אותו והוא לא מצליח לדרוך על הרגל, ואחרי שעבר בדיקה גילו שיש לו קרע ברצועה הצולבת.

קרע בצולבת היא אחת הפציעות הקשות ביותר שיש עבור ספורטאים, יחד עם קרע בגיד האכילס. באטלר סיים בוודאות את העונה הזו ויהיה צריך לעקוב האם יחזור באופן כללי לשחק, כאשר בגיל 36 הזמן לא לצידו. מעבר לפן האישי, גם לסטף קרי, דריימונד גרין והחברים זו מכה קשה במטרות שלהם העונה.

באטלר רשם קריירה נהדרת ואמנם אין לו טבעת, אבל הוא כיכב בשיקגו, מינסוטה ובעיקר במיאמי. עם ההיט הוא הגיע לשני גמרים בתור אנדרדוג מוחלט, במה שסימן מעל הכל את המושג “היט קאלצ’ר”. הוא הפסיד בגמרים הללו לדנבר וללייקרס בבועה, אך קיבע את מעמדו כאחד הטובים בליגה.

