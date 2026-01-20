סיים את העונה: קרע ברצועה הצולבת לבאטלר

כמה שאנחנו אוהבים את הספורט, הכדורגל, הכדורסל, טניס, פוטבול, כל אחד ומה שהוא חובב, יש גם את החלק האכזרי, הדברים הלא נעימים, ואחד מהם זה פציעות. בגיל 36, ייתכן שראינו את סוף דרכו של ג’ימי באטלר בכדורסל, כאשר הכוכב קרע את הרצועה הצולבת וסיים את עונה.

באטלר נפגע במהלך הניצחון הלילה (בין שני לשלישי) של גולדן סטייט על מיאמי, כאשר הוא נחת לא טוב על הברך. הוא מיד פונה לחדר ההלבשה כשחבריו מחזיקים אותו והוא לא מצליח לדרוך על הרגל, ואחרי שעבר בדיקה גילו שיש לו קרע ברצועה הצולבת.

קרע בצולבת היא אחת הפציעות הקשות ביותר שיש עבור ספורטאים, יחד עם קרע בגיד האכילס. באטלר סיים בוודאות את העונה הזו ויהיה צריך לעקוב האם יחזור באופן כללי לשחק, כאשר בגיל 36 הזמן לא לצידו. מעבר לפן האישי, גם לסטף קרי, דריימונד גרין והחברים זו מכה קשה במטרות שלהם העונה.

באטלר רשם קריירה נהדרת ואמנם אין לו טבעת, אבל הוא כיכב בשיקגו, מינסוטה ובעיקר במיאמי. עם ההיט הוא הגיע לשני גמרים בתור אנדרדוג מוחלט, במה שסימן מעל הכל את המושג “היט קאלצ’ר”. הוא הפסיד בגמרים הללו לדנבר וללייקרס בבועה, אך קיבע את מעמדו כאחד הטובים בליגה.