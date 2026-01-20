יום שלישי, 20.01.2026 שעה 22:47
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
139-137מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
717-127קלאב ברוז'23
711-66נאפולי24
716-106פ.צ. קופנהאגן25
614-127בודה גלימט26
68-66בנפיקה ליסבון27
69-46פאפוס28
615-76אוניון סן ז'ילואז29
59-46אתלטיק בילבאו30
513-66אולימפיאקוס31
416-86איינטרכט פרנקפורט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
119-57קייראט36

דקה 46: ריאל מדריד - מונאקו 0:2

ליגת אלופות, מחזור 7: קיליאן אמבפה העלה את הבלאנקוס ליתרון מוקדם ואף השלים צמד מבישול נהדר של ויניסיוס. עוד כעת: אולימפיאקוס - לברקוזן 0:1

|
קיליאן אמבפה בפעולה (IMAGO)
קיליאן אמבפה בפעולה (IMAGO)

אחרי פגרה של כמעט חודש וחצי, התחרות המרכזית של אירופה חוזרת אלינו, כאשר במוקד, מלכת המפעל, ריאל מדריד, מארחת בשעה זו את מונאקו בסנטיאגו ברנבאו במסגרת המחזור השביעי של שלב הליגה. בנוסף, באייר לברקוזן יוצאת למשחק חוץ לא פשוט באתונה כשהיא מתארחת אצל אולימפיאקוס.

ריאל מדריד – מונאקו 0:2

הקבוצה הטרייה של אלברו ארבלואה חזרה למסלול הניצחונות בסוף השבוע האחרון בליגה, כשהיא ניצחה את לבאנטה 0:2, אך מה שתפס את מרב הכותרות, היה שריקות הבוז הצורמות שקיבלו השחקנים בכל נגיעה בכדור. הבלאנקוס חייבים לנצח גם הערב, אבל גם להראות יכולת הרבה יותר טובה, על מנת לחדש את הקשר עם הקהל ולצאת לדרך חדשה. מהצד השני, הקבוצה מהנסיכות עוברת עונה לא טובה בזירה המקומית, אך בליגת האלופות היא במיקום שמוביל ל-32 האחרונות וחולמת להפתיע את האימפריה מבירת ספרד.

דקה 5, שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1 מהיר: הבלאנקוס יצאו להתקפת מעבר, ולאחר מבצע קבוצתי נאה פדריקו ואלוורדה מצא את קיליאן אמבפה שבעט מדויק והבקיע את השער הראשון תחת ארבלואה בליגת האלופות.

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)
קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס חוגגים (IMAGO)קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס חוגגים (IMAGO)
אדוארדו קמבינגה, קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס שמחים לאחר השער (IMAGO)אדוארדו קמבינגה, קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס שמחים לאחר השער (IMAGO)
קיליאן אמבפה מבסוט (IMAGO)קיליאן אמבפה מבסוט (IMAGO)

דקה 18: מונאקו הייתה קרובה לשוויון כשאנסו פאטי מצא את עצמו לבד ברחבה, אך הוא לא בעט מדויק והכדור יצא החוצה.

ראול אסנסיו בפעולה (IMAGO)ראול אסנסיו בפעולה (IMAGO)

דקה 26, שער! ריאל מדריד כבר ב-0:2: ארדה גולר הכניס גדור עומק נהדר שמצא את ויניסיוס, הברזילאי דהר לשער, העביר מסירת רוחב לאמבפה שדחק מול רשת חשופה.

ויניסיוס מוסר את הכדור שהוביל לשער (IMAGO)ויניסיוס מוסר את הכדור שהוביל לשער (IMAGO)
קיליאן אמבפה שמח לאחר הצמד (IMAGO)קיליאן אמבפה שמח לאחר הצמד (IMAGO)
קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס רצים מחובקים (IMAGO)קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס רצים מחובקים (IMAGO)

דקה 42: פלוריאן בלוגון נותר לבד ברחבה והניף את רגלו, אך הבעיטה שלו לא הייתה מספיק טובה וטיבו קרטואה היה במקום.

אולימפיאקוס – באייר לברקוזן 0:1

ארבע נקודות בלבד מפרידים בין שתי הקבוצות, כששתיהן עוד נמצאות במרוץ לעלות ל-32 האחרונות. תחילה, הגרמנים, שמתחילים את המחזור במקום ה-20 ובאים במומנטום שלילי, אחרי שני הפסדים רצופים בזירה המקומית. מהצד השני, המארחת בסיטואציה קצת יותר מסובכת, כשהיא במקום ה-29 ערב המחזור עם 5 נקודות בלבד, והיא חייבת לנצח היום בבית אם היא רוצה להמשיך לחלום על מקום ב-24 הראשונות.

דקה 2, שער! אולימפיאקוס עלתה ל-0:1: היוונים מדהימים את לברקוזן כבר בפתיחה. רונידניי הגביה כדור קרן מדויק שמצא את ראשו של ג’ואו קוסטיניה שנגח נהדר לרשת.

